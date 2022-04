Las tácticas del hijo de Juan Manuel Santos para levantarse a Gabriela Tafur

.Publicidad.

Fue en enero del 2018 cuando Esteban Santos Rodríguez, hijo del expresidente, le habló a la modelo y ahora presentadora del Desafío de Caracol, para pedirle un favor. Según él, necesitaba la ayuda de la mujer que en su momento trabajaba en la Universidad de Los Andes para averiguar sobre una especialización.

Cómo empezamos l Cómo vamos pic.twitter.com/Ac4PHGESSO — Gabriela Tafur (@GabrielaTafur) April 4, 2022

Según declaraciones de la pareja al programa de chismes La Red, cuando se conocieron entablaron solo una amistad pues ambos se encontraban en otras relaciones amorosas, pero no fue hasta un concierto de J Balvin en el Carnaval de Barranquilla cuando la modelo se atrevió a acercarse el joven. "Estábamos en Carnaval y yo había recién terminado con mi novio, y Esteban no pasó tan desapercibido como uno quisiera. Entonces yo no dejaba que se me acercara mucho para que no crecieran chismes, porque no estábamos ni siquiera saliendo" contó a Caracol la caleña.

