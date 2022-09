.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Juan Diego Alvira es uno de los presentadores más famosos de la TV colombiana. Durante más de 11 años ha aparecido en las pantallas del país y hasta el día de hoy se ha forjado una importante carrera, no solo como presentador de set sino también como un reportero de categoría. Todo el mundo tiene que ver con él y su paso a la Revista Semana fue un golpe durísimo para Noticias Caracol y para todos sus fans.

Entre lágrimas, se despide el reconocido presentador, Juan Diego Alvira, de #CaracolNoticias. Sin duda será extrañado por muchos pic.twitter.com/CcPpZEyB2d — TSM Noticias (@tsmnoticias) September 3, 2022

Sin embargo, antes de ser el gurú de la presentación, a Juan Diego Alvira le tocó, como a todos, empezar desde abajo. Con tan solo 16 años llegó a Bogotá a estudiar periodismo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y 'chupó gladiolo' para poder sobrevivir. Los recursos que tenía eran limitados y para poder cumplir con sus obligaciones tuvo que rebuscársela. Su abuela fue de gran ayuda, pero aun así la tuvo dura.

Afortunadamente, se fue metiendo poco a poco en los medios de comunicación y cuando se graduó entró directamente a trabajar a El Espectador, su primer y desconocido trabajo. Allí estuvo durante algún tiempo y luego llegó a City TV, canal al que Juan Diego Alvira describe como su 'verdadera escuela'. En City no solo aprendió a presentar sino tambien a salir a la calle a hacer sus reconocidos reportajes, por los que la gente lo ama, literalmente.

Lo siguiente ya es conocido, fue fichado por Caracol en 2010 y fue la cara principal del canal en el noticiero de la mañana. Juan Diego Alvira se inventó 'El periodista soy yo' y 'El ojo de Juan Diego' y no pudo ser más querido por la audiencia. Ahora, con su paso a Semana no parece que eso vaya a cambiar, porque no hay duda que el comunicador se sabe ganar el cariño de la gente.

¿Qué pasa con la esperada ley de borrón y cuenta nueva? ¿Por qué nada que rige si se aprobó desde el año pasado? Juan Diego Alvira le puso el ojo al tema y esto encontró 👉https://t.co/qbXuA1H0b9 pic.twitter.com/LbLenB4bZA — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 6, 2021