¿Epa Colombia y su novia serán mamás?

“Yo he estado contigo desde siempre, no me importa si tienes o no tienes plata, quiero que tengamos primero un hijo por inseminación, quiero que me des un hijo” dijo Diana Celis, la jugadora del Santa Fe, a su pareja Epa Colombia, también conocida como Daneidy Barrera.

“Yo estoy realmente muy enamorada de Diana, queremos decirte que vamos a tener un hijo” continuó la misma dueña de keratinas en sus redes sociales, lo que podría confirmar la noticia, pero sigue creando muchas dudas entre sus seguidores pues no es la primera vez que la joven bromea al respecto.

