- Entre lagrimas y vuvuzelas: así se vive la tusa electoral tras la pasada jornada de elecciones

El profesor Camilo Rincón explica los 4 tipos de emociones que se encuentran sacudieron a los colombianos seguidores del candidato que perdió en las urnas

Texto escrito por: María Alejandra Gómez

Balcones con gente gritando e izando la tricolor. Gente con vuvuzelas y pitando en las calles. Influencers llorando a borbotones tras los resultados electorales, usuarios de redes sociales manifestando su inconformismo y saliendo a las calles a gritar ‘fraude’, son apenas algunas de las escenas cargadas de emocionalidad que quedaron expuestas tras el preconteo electoral que arrojó los primeros resultados del pasado domingo. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿es genuino el sentir o simplemente corresponde a un ‘show’ mediático que dura unos pocos días?

A ese fenómeno emocional, que muchos describieron con el término “tusa electoral”, la psicología política le tiene una explicación: no se trata de una sola emoción, sino de cuatro tipos distintos de emociones sociales que se activan simultáneamente en momentos de alta tensión, como el que Colombia afrontó recientemente.

“Este tipo de eventos afectan a un colectivo y son emociones que uno tiene que reconocer como genuinas”, explica Camilo Rincón, profesor de la Facultad de Ciencias del comportamiento de la Universidad de La Sabana. “No dependen tanto de la emoción personal que las personas están sintiendo, y por eso la gente puede llegar a percibirlas como emociones que no son del todo genuinas. Sin embargo, sí son emociones que afectan a las personas, que determinan el comportamiento y que se experimentan de una forma especialmente intensa”, agrega.

Para explicarlas mejor, el experto las clasifica en cuatro tipos:las emociones colectivas, el clima emocional, las emociones basadas en el grupo y las emociones de autotrascendencia.

Cuando el sentir es de todos

Según el experto las emociones colectivas pueden quedar expuestas fácilmente en contextos electorales o deportivos, como el Mundial 2026. “Cuando en un partido de fútbol en el mundial la selección Colombia marca un gol la emoción se siente con más fuerza porque se experimenta en compañía (...) Ocurrió lo mismo con las elecciones del fin de semana”. Según explica, las personas son más sensibles y expresan con más fuerza incluso emociones pequeñas cuando estas son compartidas. “Esa expresión compartida, genera una mayor intensidad”.

Efecto Grinch

El segundo tipo de emoción es conocida como clima emocional y según el experto, se trata de una emoción que se percibe en otras personas, incluso cuando el individuo no la siente.

Para ilustrarlo, el psicólogo recurre a el ejemplo del Grinch. “El caso más caricaturesco de un clima emocional es el Grinch. Es una persona que no siente el clima de la Navidad, pero que en el momento en que lo percibe por parte de los demás habitantes del pueblo, entonces logra sentir la emoción.”

“Lo mismo ocurrió el fin de semana”, agrega. “Independientemente de que a mí me afecte mucho o poco, el hecho de ver que los demás sienten una emoción, me afecta.” Para Rincón, ese contagio emocional es una de las causas de ‘la tusa’, pues la forma en que los demás se muestran termina condicionando la emoción propia, incluso hasta el llanto.

Sentir y pertenecer

Se trata de las emociones basadas en el grupo. Se trata, según el psicólogo, de “una emoción que un individuo siente personalmente, no la tienen que sentir los demás, por el hecho de pertenecer a un grupo. Si algo malo le sucede a mi grupo, independientemente de que me pase a mí, yo siento esa emoción.”

Aplicado a la coyuntura, el psicólogo pone un ejemplo concreto: “Puede que a mí no me afecte mucho la derrota de Iván Cepeda, pero el hecho de ver que personas a las que sí les importaba están respondiendo negativa o positivamente por su derrota, me afecta y me hace experimentar la emoción directamente”.

Kama muta

El cuarto y último tipo, el más escaso. Según Rincón, es la emoción de autotrascendencia. “Es una emoción que a partir de que yo me siento emocionado, me conecto con otros”. Sus expresiones más conocidas son la gratitud y la compasión, pero en el contexto electoral la más clara es el sentirse conmovido, un fenómeno que en psicología recibe el nombre de kama muta.

“Los eventos colectivos nacionales o universales, como el mundial o las elecciones, generan muchísimo kama muta porque las personas son capaces de identificar que lo mismo le pasa a otras personas”. Esa emoción, dice Rincón, suele expresarse literalmente con lágrimas: “cuando comparto ese sentir de haber perdido, cuando se lleva la pérdida en conjunto, la forma en la que se experimenta kama muta es, literalmente, llorando”.

A partir de dichas expresiones y sobre lo genuinas que son estas emociones, Rincón, reitera que se trata de emociones que no son forzadas y precisa que, justamente durante este periodo de campaña electoral, que hoy llega a su fin, terminan en la tristeza electoral, alegría, orgullo e incluso en “mucha ira y desprecio”, como en efecto se vio, desde la primera vuelta presidencial, hasta los últimos días de la segunda vuelta, finaliza Rincón.

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