- Entre el cinismo y la servidumbre

Desde antes de su posesión, el nuevo gobierno de Colombia le imprime un giro drástico a su política exterior frente al Medio Oriente

El lunes pasado en la mañana, en medio de la incertidumbre y conmoción resultantes del terremoto más grave del país en las últimas décadas, la Cancillería dio a conocer un pronunciamiento oficial bastante insólito y perjudicial, contrario a la tradición de las relaciones internacionales del país, incluso bajo gobiernos oligárquicos.

Se informaba allí que, ante la persistente inestabilidad del Medio Oriente, el nuevo gobierno reconocía la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, por ser de importancia estratégica para su seguridad. Reivindicaba su derecho a “protegerse frente a amenazas externas”.

No era una broma ni una equivocación, en momentos tan difíciles para las personas más golpeadas por el evento telúrico, cuya magnitud apenas empezaba a conocerse.

Pero démosle algo de contexto al asunto que se analiza. En 1967, durante la llamada Guerra de los Seis Días, Israel ocupó ese territorio estratégico del Medio Oriente, que pertenecía históricamente a Siria. Desde entonces, no prosperó ninguna negociación al respecto en la región.

Pero el 17 de diciembre de 1981, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad la Resolución 497, en la que señaló que la ley israelí de los Altos del Golán, con la cual incorporó dicho territorio, era nula y carecía de efectos internacionales legales. Por ello, le exigió a Israel retractarse de dicha decisión.

Sin embargo, como en el caso de tantísimas resoluciones frente a la ocupación de Israel en Palestina y otros territorios, la orden no se cumplió.

Así, Colombia tiene ahora el dudoso honor de ser el segundo país del mundo en adoptar tan absurda decisión, contraria al derecho internacional. El primero en hacerlo fue EEUU en marzo de 2019, durante el primer mandato de Trump. En esa ocasión el Consejo de Seguridad volvió a insistir en que se trataba de un territorio ocupado ilegalmente por Tel Aviv. Pero nada pasó.

Por supuesto que el pronunciamiento reciente de la Cancillería marca un giro radical en la política exterior colombiana frente a Israel, con respecto a la que siguió su predecesor. Durante su cuatrienio, Gustavo Petro desarrolló un liderazgo internacional valiente, que le representó el reconocimiento y apoyo, no solo del pueblo palestino sino también del mundo árabe y de las fuerzas democráticas y progresistas del orbe.

Fue el primer mandatario en denunciar con todas sus letras e implicaciones el genocidio de Gaza. Junto con Sudáfrica y una veintena de países, conformó el Grupo de La Haya, cuyo objetivo es la denuncia permanente de los atropellos y atrocidades de Netanyahu contra el pueblo palestino y la adopción de medidas concretas contra el genocidio.

En mayo del 2024 Petro rompió relaciones diplomáticas, políticas y comerciales con Israel y ordenó suspenderle la venta de carbón, cuando el país era su principal proveedor de este producto, fundamental en la fabricación de armas, utilizadas en la ocupación.

La política de Abelardo es congruente con sus anuncios de campaña y con sus compromisos con Washington y Miami. Antes de su posesión, ratificó su decisión de reanudar las relaciones con Israel. Anunció también que trasladaría la sede de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad en disputa, que la ONU no reconoce como capital de Israel.

El agradecimiento del canciller israelí, Gideon Saar, no se hizo esperar. Calificó la decisión del presidente colombiano como “histórica” y aclaró que dicha medida se había producido después de una reunión de los dos cancilleres en Barranquilla, el jueves anterior a su posesión.

Por su parte, el gobierno de Siria, con el cual Colombia no había tenido contradicción alguna, rechazó enérgicamente la decisión, señalando su incompatibilidad con el derecho internacional y con la Carta de las Naciones Unidas. Reafirmó que el Golán es parte inseparable del territorio sirio.

Al mismo tiempo, agradeció el creciente apoyo internacional a su legítimo derecho de recuperar su territorio ocupado y el rechazo a la consolidación de la ocupación. Recordó que 123 países respaldaron su postura en la ONU en el 2025.

En momentos en que se da este giro radical de nuestra política exterior, la agresión de Israel contra el territorio palestino continúa. Netanyahu rechazó los 15 puntos del plan de Trump para Gaza y señaló que mientras él sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza.

Según información oficial reciente, el número de víctimas mortales en Gaza asciende a 73.384. El 84% de ellas son civiles, y la cifra incluye al menos a 20.179 niños y niñas y 10.000 mujeres. A ellos se suman más de 14.400 personas desaparecidas.

Solo desde que se suscribió el alto al fuego en octubre pasado, los ataques de Israel han ocasionado la muerte de 1.254 personas Síntesis semanal de noticias sobre Palestina 3 al 9 de agosto de 2026 - Plataforma Común por Palestina

Al mismo tiempo, en la Cisjordania ocupada se incrementan los asentamientos de colonos extremistas judíos y los ataques a los palestinos. “Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino”, afirmó el genocida el pasado domingo. Y ahora cuenta con el respaldo irrestricto del gobierno colombiano.

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