Entre 7.000 y 15.000 soldados rusos muertos durante el primer mes de guerra

La guerra en Ucrania cumple este jueves, 24 de marzo, su primer mes. La “operación militar especial” que mencionó Vladimir Putin en su mensaje a la nación minutos antes de que comenzara de facto la invasión en diferentes puntos del territorio ucraniano, estaba prevista que se desarrollara, según diferentes analistas, de manera rápida, con la toma de Kiev y la deposición del Gobierno de Volodímir Zelenski.

Sin embargo, la resistencia ucraniana en el frente estaría ralentizando los planes del Kremlin, cuyas consecuencias también se estarían notando en el terreno.

Así lo confirmó este miércoles, 23 de marzo, una estimación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que calcula que las bajas rusas durante el primer de ofensiva se situarían entre 7.000 y 15.000.

Un alto cargo militar de la Alianza Atlántica destacó que que la estimación se fundamentó en tres fuentes: la información de las autoridades ucranianas, los datos emitidos por un periódico afín al Kremlin, y la inteligencia de fuentes abiertas.

El baile de cifras

Este lunes, el diario Komsomolskaya Pravda, alineado con el Gobierno ruso, cifró en 9.861 los soldados rusos muertos durante las cuatro primeras semanas de la guerra en Ucrania además de 16.153 heridos.

Pocos minutos después de su publicación, la información se modificó en la página web del periódico, manteniendo la nota pero obviando la cifra de muertos y heridos. Desde el medio se atribuyó la difusión de esos datos a un hackeo informático.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022