Argos, la sólida empresa que sigue controlada por el GEA

Los Gilinski no asistieron a la asamblea en la que se ratificó la misma junta directiva que había decidido no vender las acciones que Argos tenia en Nutresa y Sura

El Grupo Argos, en cabeza de Jorge Mario Velásquez, con 81 empresas subordinadas, posee tres líneas de negocios, cemento desde su origen, donde posee el 58.1 % de Cementos Argos, la compañía líder en el país en la producción de cemento y concreto, y la segunda mayor productora de concreto de Estados Unidos; el 52,9 % de Celsia, empresa del sector eléctrico, con negocios en la generación, transmisión, distribución y comercialización; el 99,9% en Odinsa, a través de la cual se desarrollan negocios de concesiones viales y aeroportuarias; y el 100 % en proyectos de desarrollo urbano especialmente en Barranquilla y Barú.

La historia del Grupo Argos se remonta a febrero de 1934, cuando varios amigos antioqueños, los hermanos Jorge y Rafael Arango Carrasquilla; Claudino Arango Jaramillo, Carlos Sevillano, Leopoldo Arango Ceballos y Carlos Ochoa Vélez, fundaran la Compañía de Cementos Argos. Una sociedad anónima dedicada a la fabricación de cemento gris y de mezclas de concreto.

Jorge Arango tomó las riendas y una década después nació Cementos del Caribe y luego abrieron plantas en Nare, Yumbo, Barranquilla y Cairo. En 1956, su hijo, Adolfo Arango Montoya asumió la gerencia que mantuvo más de 43 años hasta finales del siglo XX.

Su crecimiento se ha dado a partir de la adquisición mayoritaria de varias cementeras en EEUU y en Colombia, como Cementos Andino, Cementos de Caldas, la creación en 2008 de la zona franca de Cartagena, la adquisición de Holcim en el Caribe en 2009, en total ha expandido operaciones a 16 países, entre ellos: Estados Unidos, Surinam, Guyana Francesa, Honduras, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Panamá, Haíti.

El Grupo Empresarial Antioqueño – GEA en 2010, suscribió un preacuerdo con Inversiones Argos, y dos años después realizaría una reorganización estratégica bajo los tres pilares actuales de este grupo económico, Nuetresa, Suramericana y Argos, Colinversiones cambió de nombre a Celsia e Inversiones Argos a Grupo Argos, y

José Alberto Vélez presidente del Grupo Argos se hizo a la mayoría accionaria de Celsia.

A finales de 2020, Celsia contaba con 1.854 MW de generación de los cuales 74 % provienen de energía renovable, hidroelectricidad, solar y eólica. Es líder en el país en la adopción de las energía renovables no convencionales. Participa entre otros proyectos en la Termoeléctrica El Tesorito, Porvenir II, Compañía de Electricidad de Tulúa, Divisa Solar en Panamá, Enerwinds de Costa Rica

Hace siete años el Grupo Argos tomó la decisión de entrar en el sector de la infraestructura. En 2015 recibió la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para hacerse al control accionario del Grupo Odinsa, al sumarle la adquisición de un 25 % adicional al 24,8 % que había adquirido cinco meses antes.

El negocio de Odinsa incluye las concesiones aeroportuarias de Opain en Bogotá y Quitó, las Autopistas del Café, Concesión Tunel Aburra Oriente, Concesión Vial de los Llanos, una en Islas Cayman y tres en República Dominicana. En la construcción de carreteras como Pacífico 2, la via perimetral de la Sabana, la malla vial del Meta y el Túnel de Oriente en Medellín.

El Grupo se ha expandido en los últimos o al negocio inmobiliario, participan en el plan parcial de Ribera Mallorquin en Puerto Colombia.

Tras la segunda ronda de ofertas públicas de adquisición (OPA) del Grupo Gilinksi, el Grupo Argos es el tercer mayor accionista de Nutresa con un 9.87 %, por debajo del Grupo Sura (35.37 %) y el Grupo Gilinski (30.8%), y el primer accionista del Grupo Sura al incluir las acciones de Cementos Argos (35.7 %), seguido por el Grupo Gilinski (31.5%). No ha vendido en ninguna de las dos OPA, su participación en el Grupo Nutresa o en el Grupo Sura.

En la Asamblea que se realzó este jueves en Plaza Mayor, a la que no asistieron representantes del Grupo Gilinsky se ratificó la junta directiva, presidida por Rosario Córdoba, que había decidido no participar en las OPAS de Nutresa y Sura y por tanto no vender las acciones del Grupo Sura en ninguna de las dos empresas.

