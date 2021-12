Encuesta degradante

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

El Centro Democrático, el partido piramidal de Álvaro Uribe, dice haber realizado una encuesta para escoger como su candidato presidencial a Óscar Iván Zuluaga. Independiente de que Oscar Iván sea el más apropiado o apenas una llanta de repuesto para cambiar a mitad de camino. O que haya sido un muy buen administrador de sus bienes privados y un ministro de Hacienda responsable y sobre todo sereno. O que tenga cara de músico viejo de fonda campesina o que le falte verraquera para enfrentar a un candidato de las campanillas y habilidades como Petro, poco importaría si quien lo hubiera escogido fuera el propio expresidente Uribe. Pero como la increíble pero muy cierta flojera del señor del Ubérrimo lo ha llevado a hacer creer a sus partidarios y al país que las determinaciones en el Centro Democrático no las toma él sino los alfiles que lo rodean, por segunda vez repitieron la farsa de dizque hacer una encuesta para seleccionar candidato y allí fue proclamado Oscar Iván. Mirando en detalle, con algunos cordiales amigos uribistas la mencionada encuesta, nos encontramos con unas perlas que donde se reconozcan pueden hacer derrumbar el montaje shakesperiano de la consulta. Solo se interrogaron a 2.825 personas a las cuales se les segregó maquiavélica , racista y machísticamente en hombres ( 58 %),mujeres( 38 %) lgtbi (3 %) y 6 % en los llamados “no especificados” que bien podrían ser asexuados. Y aunque se suponía que fuera representativa de la realidad electoral del partido de Uribe, el 22 % de los entrevistados eran de Bogotá, el 15 % de Antioquia y, oh sorpresa, el 9 % de Arauca, en donde según el Censo Nacional no viven 300.000 habitantes.

________________________________________________________________________________

-Publicidad.-

Solo se interrogaron a 2.825 personas a las cuales se les segregó maquiavélica, racista y machísticamente en hombres ( 58 %),mujeres ( 38 %) lgtbi (3 %) y 6 % en los llamados “no especificados” que bien podrían ser asexuados

________________________________________________________________________________

Publicidad.

Por supuesto en la ficha técnica del desconocido Grupo Kriterion que la desarrolló no se garantiza que los menos de 3.000 entrevistados eran uribistas o aseguraron que iban a votar por el Centro Democrático. En otras palabras, la farsa se representa en toda la magnitud y en todo detalle y aunque cada partido escoge su metodología, Colombia no puede ser probablemente gobernada por quien haya sido seleccionado como candidato usando esta técnica irritante cuando no sinvergüenza.

Todavía hay tiempo de corregir. Aún se puede plantear una coalición que acabe la polarización nacional como cuando Lleras y Laureano o que busquen democráticamente el triunfo convenciendo, no imponiéndolo. La palabra, por supuesto,la tiene Uribe, no los desconocidos y despreciados militantes del Centro Democrático.