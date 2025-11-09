Adornos navideños con descuentos imperdibles para darle magia a tu hogar

Se acerca una de las temporadas más esperadas del año. El olor a natilla, la textura crujiente de los buñuelos y el sonido de los villancicos ya empiezan a sentirse en el aire. Los más pequeños, que están a punto de terminar el año escolar, cuentan los días para vivir la magia de la Navidad, una época llena de luces, regalos y amor familiar.

Para celebrar como se debe el nacimiento de Jesús o la llegada de Papá Noel, es fundamental decorar el hogar con los elementos tradicionales que llenan de vida cada rincón. Entre los infaltables están las guirnaldas, las bolas de nieve, los inflables, las luces y, por supuesto, el pesebre, símbolo central de esta celebración.

Lo mejor para el bolsillo es no dejar las compras navideñas para último momento. Durante diciembre, la alta demanda hace que los precios aumenten y los productos más buscados se agoten rápidamente. Por eso, noviembre se ha convertido en el mes ideal para adquirir los adornos navideños, ya que los almacenes de cadena y las tiendas pequeñas ofrecen rebajas y liquidaciones para dar paso a las nuevas colecciones navideñas.

Las luces navideñas, uno de los adornos más característicos de la temporada, ya se pueden encontrar con descuentos atractivos en tiendas como Éxito, Panamericana y Ktronix. En estos establecimientos hay promociones de hasta el 50% de descuento. Por ejemplo, en Éxito, la marca Finlandek ofrece guirnaldas con 40 bombillos LED por $17.800. En Ktronix, las luces solares de 2 metros de la marca JOY están disponibles por $15.000, mientras que en Panamericana se pueden conseguir 100 luces blancas con panel solar a $35.000, con el 60% de descuento.

En cuanto a los árboles de Navidad, los precios varían según el tamaño y el tipo, pero en los tres almacenes hay opciones desde los $85.000. Los de un metro y medio de altura son ideales para quienes viven solos, tienen espacios reducidos o buscan una decoración sencilla, práctica y económica.

Por supuesto, ningún árbol está completo sin sus adornos navideños. En Éxito hay bolas navideñas de distintos colores desde los $8.000, perfectas para quienes buscan una decoración tradicional. Pero si la idea es destacar con un estilo diferente, también se ofrecen adornos únicos: bolas transparentes con figuras en miniatura como cabañas nevadas y osos polares, a $12.000 cada una.

Panamericana, por su parte, no solo apuesta por los adornos que brillan o evocan la naturaleza. También ofrece productos pensados para decorar la mesa navideña, uno de los espacios más importantes durante las celebraciones. Portavasos e individuales con diseños navideños están disponibles desde $5.000 hasta $15.000, ideales para darle un toque festivo a las cenas familiares o a las reuniones con amigos.

Y si se trata de quienes quieren llevar el espíritu navideño al exterior, Ktronix ofrece una amplia variedad de inflables decorativos para jardines, techos y entradas. Los precios van desde $96.000 hasta $362.000, dependiendo del tamaño y la figura. Aunque no son esenciales, estos adornos se han convertido en los favoritos de los fanáticos de la temporada por su impacto visual y el ambiente festivo que crean en las fachadas.

