En Tasajera hurtan mercancías a los automotores volcados

Por: JAIME VELEZ GUERRERO |

julio 04, 2024

Se están cometiendo desde hace muchos años hurtos a productos de los vehículos que sufren volcadura en el corredor de la troncal del Caribe, lo lamentable es que no existe autoridad administrativa y policial que ponga coto a estos hechos delictivos, incluidas extorsiones, ya que con coacción exigen dinero a los conductores mediante armas contundentes, cortopunzantes y cortocontundentes, con previa obstrucción de la vía pública.

Los alcaldes de la zona no han tomado ninguna medida para garantizar el orden y la tranquilidad por la carretera, sino que en algunos casos hacen uso de apología al delito. Es significativo tener en cuenta que esta amplia región alberga diversos problemas sociales, pero eso no es óbice para que las autoridades competentes se hagan la vista gorda, en no enfrentar con los instrumentos legales la problemática criminal.

El temor de la ciudadanía es que la comisión de los hechos punibles contiguo a Tasajera se transforme en un volumen mayor, transgrediendo varios tipos penales. Esto, naturalmente, sería algo negativo para el turismo y el comercio en general. Esta vasta región requiere cuanto antes una estrategia de intervención nacional, en la que se plasme el desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad. Ahora bien, si se deja de lado este aspecto, las medidas policiales por sí solas no pueden prevenir ni neutralizar la delincuencia.

De acuerdo con algunas hipótesis, las volcaduras de los automotores en la troncal del Caribe tienen su origen en que grupos delincuenciales arrojan a la carretera Acpm, provocando accidentes, quedando en manos de los antisociales que rápidamente y sin piedad saquean inmisericordemente la mercancía que lleva el vehículo. En este caso, si el conductor se resiste, será objeto de amenaza.

Otra sustancia que se cree que utilizan estas bandas delincuenciales con el propósito de hurtar todo lo que llevan los camiones o carros, es el fármaco antipsicótico sinogan, el cual los vendedores les proporcionan a los conductores en café y aromáticas. Posteriormente, un individuo en motocicleta se desplaza hasta que el mismo se desvanezca. Acto seguido le hurtan las mercancías y sus pertenencias. Por eso le digo a mis selectos lectores de esta columna periodística que no coman y beban lo que venden en el recorrido de un viaje.

La reiterada criminalidad en la modalidad de hurtos y extorsiones entre el corregimiento de Tasajera y el municipio de Pueblo Viejo, especialmente en los alrededores de la troncal del Caribe, debe alertar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado acerca de la dinámica delictiva que afecta de manera vil a estos pueblos bañados por la constante corrupción y miseria humana.

Obviamente, si no se llevan a cabo proyectos de desarrollo en esta región, los hechos criminales tendrán mayor complejidad. En mi parecer, con el fin de contrarrestar la arremetida delincuencial, es imperativo que la extensa franja se transforme en una infraestructura turística que incluya restaurantes, hoteles, museos del mar, centros comerciales, transporte, seguridad, escenarios deportivos, entre otras. No olvidar también la formación de los habitantes para que participen en este cambio social. Esto tendría un impacto en la estabilidad y convivencia de grandes urbes como Barranquilla y Santa Marta.