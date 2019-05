En Sucre es fácil hacer política

Los sucreños somos masoquistas, fáciles de embaucar. Nos gusta el facilismo mediático, el que nos resuelve un problema momentáneo, y después somos expertos en quejarnos, es decir, nos gusta preparar la medicina y tomárnosla, así nos haga daño más adelante. Por esa y muchas razones los políticos hacen y deshacen con la voluntad popular, solo es tener un poco de carisma, otro tanto de dinero, pertenecer a una de las castas políticas corruptas del departamento o del país y listo, a prometer sobre sobre las necesidades básicas que todas están al borde del 100%.

Nuestro esquema de vida es una prueba de la incompetencia del Estado y la gobernabilidad en Sucre, la percepción de corrupción según Transparencia Internacional para Colombia cayó de 37 a 36 puntos sobre 100, donde 100 es transparente y 0 muy corrupto y nuestro departamento tiene uno de los peores porcentajes a nivel nacional, ya que ocupa el puesto 28/32 , con un nivel de riesgo alto y una calificación de 50.6, nuestra participación del PIB departamental en el total nacional, según el DANE, es de apenas el 0.6%, en cuanto a competitividad con el resto del país, ocupamos el puesto 27, el desempleo, para el estado, fluctúa entre el 17% al 19%, incluyendo los casi 50 mil mototaxistas en Sincelejo, y más de 300 mil en todo el departamento, más los vendedores estacionarios y ambulantes que, por supuesto elevaría dichas cifras a porcentajes inimaginables.

Publicidad

Por tal razón, el departamento de Sucre, en su corta vida política administrativa, navega con facilidad en la corrupción y el nepotismo. Una gran tanda de sus funcionarios, políticos y gobernantes, llámese, senadores, representantes, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, gerentes de institutos del orden nacional o regional, han estado presos o subjudice con la justicia. Tienen el mejor diploma, es decir, el de “exconvicto”, requisito indispensable para gobernar en cuerpos ajenos y seguir destruyendo lo poco que nos queda.

Publicidad.

En los actuales momentos tenemos una estela de pre candidatos a la gobernación, Yahir Acuña Cardales, Sonia Gómez Taboada, Juan David Díaz Chamorro, Karime Cotes, Jairo Daniel Barona, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, Nadin Miserque, Carlos Fajardo Cardozo, siendo que cualquiera de ellos es mejor que el actual mandatario Edgar Martínez Romero, quien por esos avatares de la política rastrera en el departamento, nos vendió una imagen fresca de un Sucre “cero corrupción”, pero detrás había una máscara oscura y seudo fetichista, que nos hizo creer que verdaderamente habíamos elegido al “redentor” o “salvador”, pero no, aprovechándose del dolor, el hambre, la benevolencia y la falta de oportunidades de muchos parroquianos, combinado con las malas administraciones de sus sucesores, en especial la de Julio Guerra Tulena, se convirtió en el gendarme de la corrupción, y la prueba está en las encuestas, la opinión y percepción de la ciudadanía y muchos ápices más, cuando se observa, que en su administración se han forjado y fortalecidos las peores organizaciones para robarse el departamento. El ‘cartel de las libranzas’, el cartel del asma, el del bilingüismo, el cartel de los embargos, el de los enfermos mentales, el cartel de la hemofilia, el de los abogados, el cartel del PAE, el de la contratación, de uniformes de docentes departamentales, el cartel de la fuga de usuarios de las EPS, él de la Población no cubierta, el cartel de la población pobre no afiliada (PPNA), en fin carteles y más carteles de la corrupción.

A ello le agregamos que el gerente de la Contraloría General en Sucre expresó que en el departamento existen imputaciones en curso por más de $50.000 millones en un total son 32 procesos de responsabilidad fiscal en actos de corrupción en la recuperación de playas en Coveñas, por la malversación de dineros en Comfasucre, por los microacueductos del San Jorge y La Mojana, la vía Cauchal-Bajo Pureza y el proyecto de Jatropha Curca entre otros.

Por tal razón, en Sucre es fácil ser gobernante, existe mucha tela de donde cortar y seguir engañando con soluciones gaseosas, cuando en la solución de problemas, los más difíciles son los que no ha sido definidos y analizados, pero en lo nuestro es completamente inverso, sabemos los problemas, pero no le queremos dar soluciones ya que ellos servirán para seguir engañando a la población con los permanentes contenidos falsos que alimentan las expectativas, pero que son solo eso, expectativas.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!