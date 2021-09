En riesgo la soberanía alimentaria en el Distrito de Riego de Repelón

Hace pocos días me enteré por boca de un amigo agricultor de que en el Distrito de Riego de Repelón se está promocionando la siembra de limón por parte de la Gobernación del Atlántico (la Empresa Oleoflores participa en este proyecto como comercializadora de la producción), que está contratando con los agricultores que tienen parcelas en el distrito, sin dejarles la prerrogativa de asignar el 10 % del terreno que poseen al cultivo de especies de pancoger, como lo establece la normatividad nacional, con el propósito de salvaguardar la soberanía alimentaria del país, y en cambio les exigen asignar toda la extensión de su parcela a la siembra del citado cítrico, circunstancia ante la cual me dispuse a profundizar un poco sobre la legislación de la administración y el funcionamiento de los distritos de riego en el país. Aquí les presento lo que en resumidas cuentas he podido dilucidar sobre el particular.