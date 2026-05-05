- En medio de denuncias y cuestionables nombramientos avanza el concurso por las Notarias

A pesar de las dudas sobre los nombramientos en la Notaria 36 y 35 de Daniela Andrade y Adriana Mejía, el proceso sigue adelante

El superintendente de Notariado y Registro Ricardo Agudelo Sedano había declarado en septiembre de 2025 que el concurso para otorgar notarías en Colombia había sido suspendido debido a denuncias sobre supuestas irregularidades.

En su momento, el presidente Gustavo Petro y el procurador Gregorio Eljach denunciaron problemas graves en dicho concurso, que incluían la supuesta corrupción en la venta de cupos y no tener presupuesto suficiente para llevarse a cabo. Estas denuncias habrían motivado que se interrumpiera el concurso.

Sin embargo, ahora Agudelo Sedano ha aclarado que el concurso continúa adelante dentro de sus términos iniciales y va ajustado al cronograma. Son varios los funcionarios del alto gobierno que están de momento a la cabeza de notarías.

Un caso es el de Daniela Andrade, quien fue designada en la notaría 36 de Bogotá. Andrade, que es abogada y oriunda del Cauca, fue nombrada desde hace dos años en la notaría. En su momento surgieron dudas por la idoneidad del nombramiento, debido a que la jurista había pasado por la Fiduprevisora en medio del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd. Este no sería el único caso de un funcionario de este gobierno que llegó a una notaría.

Otro caso reciente es la abogada Adriana Mejía, quien hasta el pasado 27 de abril fue la gerente general de Artesanías de Colombia. Ahora, pasaría a dirigir la Notaría 35 en la Avenida Calle 82 # 11-62, local 2. No obstante, tanto el nombramiento de Mejía como el de Escobar se plantean como independientes de sus conexiones con el alto gobierno.



En el caso de Mejía, su nombre había pasado a la fama cuando la entonces pareja Alcocer-Petro necesitó asesoría en el trámite del proceso de adopción paterna del hijo de Verónica, Nicolás Alcocer, quien actualmente vive en España.

Aunque los cargos en la dirección de notarías no tienen un sueldo estipulado, sí son bastante peleados a causa de las cifras de dinero que pueden llegar a recogerse allí. Una notaría, dependiendo del número y del tipo de trámites que realice al mes, podría facturar por lo bajo 5 millones de pesos, o, si tiene bastante trabajo, la facturación podría acercarse a los 120 millones de pesos.

Ante los casos mencionados, el supernotario Ricardo Agudelo insiste en que no se están repartiendo cargos en notarías. Con respecto a las dudas sobre Andrade se enfatiza que el nombramiento fue hecho hace cerca de dos años. Esta clase de nombramientos se hace de manera oficial, y para la época de publicación de aquel decreto (30 de junio de 2024), Agudelo Sedano no estaba al frente de Supernotariado.

Para el caso de Mejía se insiste en que el antiguo notario ya había cumplido el suficiente tiempo en el cargo, debía pasar a retiro y la abogada Andrade era la funcionaria adecuada para reemplazarlo.

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