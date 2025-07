En manos del Consejo de Estado la decisión de Petro de brincarse la regla fiscal

Anuncios

Con una extensa demanda el exdirector de la DIAN y de Colpensiones, el economista Pedro Nel Ospina, quien fue también directivo en el sector privado como presidente de la Corporación Financiera Colombia y del Banco Cafetero se movió para evitar que haga carrera la decisión del presidente quien a través del ministro de hacienda Germán Ávila está buscando brincarse la regla fiscal, entidad presidida por Astrid Martínez.

Anuncios.

Anuncios Anuncios..

Ospina radicó un recurso ante el Consejo de Estado presidido por Carlos Enrique Moreno en el que solicita la nulidad del acto administrativo adoptado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) que habilitó la suspensión de la regla fiscal por considerar que no se cumple con los requisitos legales ni constitucionales establecidos.

Según el demandante, la activación de la cláusula de escape fue arbitraria, políticamente motivada y jurídicamente infundada; el Gobierno utilizó indebidamente una herramienta diseñada para choques extraordinarios, como catástrofes naturales o pandemias, para justificar desequilibrios fiscales estructurales que, aunque graves, eran previsibles y forman parte del funcionamiento normal del ciclo económico. “Se está utilizando una figura excepcional para mantener un nivel de gasto que no es sostenible y sin una hoja de ruta clara de retorno a la disciplina fiscal”.

....Publicidad....

El ministro de Hacienda Germán Ávila confirmó el pasado 13 de junio la suspensión de la regla fiscal por tres años

De acuerdo con el texto, las causas esgrimidas, la caída en el recaudo, el aumento del gasto y el crecimiento del servicio de la deuda, no solo eran conocidas desde tiempo atrás, sino que son consecuencia de decisiones políticas y fiscales previas del mismo Gobierno. Además, argumenta que la suspensión de la regla fiscal debilita los controles institucionales sobre el manejo del gasto público y crea un precedente peligroso al permitir que decisiones políticas se disfracen de necesidad técnica.

l Le podría interesar: Los 5 expertos del Comité de la Regla Fiscal que el presidente Petro decidió brincarse

La demanda también señala que no se surtió adecuadamente el procedimiento requerido para activar la cláusula y, en particular, cuestiona que el Gobierno no haya presentado un análisis técnico riguroso que sustentara la urgencia de la medida.

Como medidas concretas, el demandante solicita al Consejo de Estado declarar la nulidad del acto administrativo del Confis que activó la cláusula de escape, y ordenar el restablecimiento inmediato de los límites establecidos en el marco de la regla fiscal vigente. También pide que se emita una advertencia sobre el uso indebido de esta figura, para evitar que se convierta en un instrumento de flexibilización permanente del marco fiscal, pues al suspender la regla fiscal sin un respaldo técnico y legal claro, el Gobierno compromete la credibilidad de la política fiscal, aumenta la incertidumbre sobre el manejo de las finanzas públicas y genera señales negativas a calificadoras de riesgo e inversionistas.

Este es el primer proceso formal que cuestiona jurídicamente la decisión del Gobierno de suspender su regla de anclaje fiscal y su desenlace podría sentar un precedente clave sobre los límites legales de las decisiones de política económica, y sobre el equilibrio entre flexibilidad fiscal y responsabilidad institucional.