En manos de un polémico exfiscal, la defensa del senador Mario Castaño

El exvicefiscal Jorge Perdomo tomó las riendas de la defensa del senador Mario Castaño quien fue capturado la semana pasada acusado de ser el cerebro de un entramado de corrupción que cobraba coimas y pagaba sobornos a cambios de millonarios contratos. Jorge Perdomo se encuentra en la tarea de recolectar la evidencia para probar la tesis de la defensa, en juego no solo está la permanencia en La Picota del senador sino también el destino de su curul para el partido Liberal, pues de no posesionarse el 20 de julio se le aplicaría la silla vacía. Sin embargo, Jorge Perdomo no la tendrá fácil, la Sala de Instrucción fue drástica con Castaño enviándolo rápidamente a la cárcel para evitar complicidad con los implicados que aún se encuentran libres y son cómplices con el senador de apropiarse de 60 mil millones de pesos de contratos en obras públicas en el Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.

Cuando Jorge Perdomo trabajó en la Fiscalía no pasó desapercibido. En 2012, después de estar en el viceministerio de política criminal del ministerio de Justicia, el fiscal Luis Eduardo Montealegre lo nombró vicefiscal, cargo en el que estuvo hasta el 2016 cuando pasó a ser fiscal encargado. Aunque se presentó en la convocatoria para escoger fiscal contando con el respaldo de Montealegre y César Gaviria no entró en la terna. Jorge Perdomo se encontraba trabajando como docente e investigador del Centro de Derecho Penal y Filosofía cuando el senador Castaño lo contrató como su abogad defensor.

