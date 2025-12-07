Abelardo tiene toda la razón: no vamos a la consulta

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Como todo en este país, multiplicado x 1000 en las crispaciones de una campaña electoral: “palo porque bogas y palo porque no bogas”.



Resulta que ahora, los candidatos del casi nada %, los enanitos electorales, los mismos que llevan 3 meses dedicados a insultar y a vetar a Abelardo, dizque andan “ofendidísimos” porque Abelardo tomó la decisión de decirle NO a la consulta de marzo.



Yo no sé que tan genuina o qué tan postiza sea su “ofensa”. Mas eso no es lo importante. Ni lo que le importa al país.



Lo realmente importante son las razones que llevaron a Abelardo a tomar su determinación. Decisión que comparto y que me parece trascendental por 3 razones fundamentales.



1- UN VERDADERO DEMÓCRATA RESPETA A SUS SEGUIDORES Y NUNCA ACTÚA COMO SI SE SINTIERA DUEÑO DE ELLOS.



Abelardo actuó como un auténtico demócrata: puso por encima de cualquier cálculo político el SIGNIFICADO, con mayúscula, de las 5 millones de firmas que entregó en la Registraduría. En cada una de esas firmas va estampada la voluntad libre, espontánea y generosa de cada ciudadano y cada ciudadana que firmaron. Luego no son, como decir no más, que Abelardo entregó 5 millones de firmas. Así nomás, como cumpliendo con un requisito, como asistiendo a un protocolo.



Ninguna de esas firmas fue pagada. No hubo un solo recolector pagado. Todas fueron el resultado de personas que sintieron que esa era su forma de contribuir con salvar a Colombia, de personas que se decidieron por Abelardo como su líder para librar la batalla inmensa y peligrosa que tenemos en frente.



Uno sabe que el tema de las firmas está muy perrateado, que los políticos suelen salir a resolver el requisito de las firmas a punta de chequera, contratando empresas que han llegado a especializarse en vivir de cobrar por recolectar firmas.



Pero este no es el caso. Luego el significado de estas firmas es auténtico, es distinto. Lo que para otros candidatos es un requisito, para Abelardo es un MANDATO, también con mayúsculas. Un MANDATO POPULAR.



En la esencia de esta reflexión, no sobra hacernos algunas preguntas que pueden ayudarnos al mejor criterio: ¿esos candidatos y candidatas que dicen haber recolectado 1 millón de firmas, por qué no han mostrado las movilizaciones y los procesos públicos que comprobarían la autenticidad política de esas firmas? ¿por qué las firmas de esos candidatos no se reflejan en sus encuestas, candidatas y candidatos con 1 millón de firmas y enanitos en las encuestas?



2- LA VERDADERA UNIDAD ES LA DEL PUEBLO, NO LA DE LAS MAQUINARIAS Y LOS EGOS.



Colombia asiste a una de las peores crisis de los partidos en su historia. Partidos que van por un lado y el pueblo por otro. Partidos cuyos candidatos no despegaron. No sabe uno si porque fueron ignorados o rechazados por el pueblo.



Y por fuera de los partidos, unos pequeños egos, vestidos de candidatos, que orbitan como satélites de esos partidos, queriendo hacerse al respaldo de esas maquinarias en crisis, como si esos avales pudieran por fin hacerles la magia de convertirlos en los líderes que quisieran llegar a ser pero que no son.



Como si nunca hubieran leído Blanca Nieves y los siete enanitos, el bello cuento de los hermanos Grimm que nos dejó claro para siempre que de la suma de enanitos es imposible que salga un príncipe.



Me parece que la decisión de Abelardo tuvo la sabiduría de comprender que la consulta de marzo es mucho más lo que divide que lo que une. Porque aunque, en apariencia, ese procedimiento une, porque une a los partidos y a los candidatos, la verdad es todo lo contrario. La verdad es que esa consulta no haría más que dividir aún más a la sociedad.

La consulta de marzo es mucho más lo que divide que lo que une.



Porque esas egocandidaturitas saldrían a dedicarse a pelear entre sí, a ver quién se queda con el trofeíto de una candidatura desgastada y llena de heridas. Eso sí, mientras Petro y Cepeda se sientan, felices en las poltronas del Palacio de Nariño, a regodearse viendo el cuadrilátero encendido de los enanitos dándose ponzoñosos con el machete en la mano.



Es que cuando uno profundiza en la propuesta de la consulta de marzo, y va más allá de los moñitos y del papel regalo, se da cuenta de que no era tan clara como la querían aparecer.



Supuestamente, la promesa era que una vez dada la consulta, todos los candidatos perdedores se dedicarían a apoyar al ganador. Que sin duda hubiera sido Abelardo. ¿Pero quién sería tan bobo de creer que los egocandidatos cumplirían?



En eso se equivocaron. No contaron con que Abelardo es una persona particularmente inteligente. Él se las pesca en el aire.



Es evidente que los enanitos y la enanitas quedarían tan exhaustos de intentar herirlo, y hacerle todo tipo de daños a Abelardo, que después no les quedarían ni una gotica de energía ni una gotica de ganas de apoyarlo en la campaña. Por eso, de la manera tan querida y caballerosa, como es él, les invita a que no se fatiguen tanto y lleguen de una vez. Que aquí los espera y las espera con las puestas abiertas.



Y 3- PORQUE DEFENSORES DE LA PATRIA ES UN MOVIMIENTO POPULAR, NUEVO, DE RENOVACIÓN E INDEPENDIENTE.



Lo mismo que decir que Defensores de la Patria es mucho más que una campaña electoral.



Un MOVIMIENTO POPULAR, que como todo movimiento popular de la historia, tiene que ser nuevo, tiene que ser de renovación política y tiene que ser independiente. Y si no, no es un movimiento popular.



Lo ha dicho Abelardo muchas veces y no se lo han entendido. No se lo han querido entender.



Lo que ha surgido no es un movimiento de opinión, ni mucho menos una corriente de esas que se mueve en el patinódromo que se desliza entre la derecha, el centro y la izquierda. Están equivocados: Defensores de la Patria es un MOVIMIENTO POPULAR.



Tal vez no es que no se lo hayan querido entender sino que no se lo han podido entender. Es que lo popular nunca ha sido la experiencia de los egocandidatos, les falta el instinto para entender lo popular, para comunicarse con el pueblo. Son personas cuyas vidas han estado mucho más ligadas a los grupos de interés y a las burocracias ministeriales, que al pueblo.



Es que eso de entender y sentir lo popular es una cosa difícil. Es como un misterio. Mucho más misterio, aún, para esa generación actual de políticos que se criaron creyéndose tecnócratas, que se pasaron la juventud más aprendiendo a hacer cuadros de excel que aprendiendo a bailar salsa. Y que a estas alturas de la vida terminaron sin haber experimentado lo popular de saber bailar, pero eso sí, expertos en llenar los cuadros de excel de nóminas, tarros de mermelada, y de uno que otro insulto contra sus competidores.



La decisión de Abelardo de decirles NO a la consulta de marzo, también es expresión de una de las características primordiales de los movimientos populares a los largo de la historia: Los movimientos populares no son movimientos subalternos ni subordinados. Los líderes de los movimientos populares han tenido un inmenso sentido de valores como la capacidad de admiración o la lealtad, pero tienen la obligación de ser independientes y libres. Por la sencilla razón de que el único jefe al que puede aceptar el líder de un movimiento popular es, por razones obvias, al pueblo.



En fin, pienso que estas son tres reflexiones muy importantes de comprender. Hay que entender que la decisión es ir y vencer, directamente, en la primera vuelta. La misión y la responsabilidad son inmensas, como para andar distrayéndose en pequeños egos y en pequeños insultos.



Ahora, más allá de toda consideración política, uno entiende el hecho de que se hayan ofendido. Resulta interesante ver que los que más vetaban a Abelardo para la consulta, ahora aparecen como los más ofendidos porque les dijo que no.



Claro, esa consulta sin Abelardo les quedó como un mundial sin Brasil.

