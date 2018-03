En el día de la mujer, algunos argumentos feministas en contra de la equidad salarial

En honor al día de la mujer, teniendo en cuenta que una de las luchas constantes del feminismo es la equidad salarial, acá hay unos argumentos en contra de tal equidad que son escritos, de hecho, por una filósofa: Daryl Koehn (2001). La filósofa, en su escrito Asuntos éticos de los recursos humanos, sostiene que, si bien existen diferencias, estas no son atribuibles a la diferencia de género. Debo decir que el que más me gusta es el último.

1. Es evidente que los salarios difieren entre empresas, sectores y horas de trabajo realmente laboradas. Por lo tanto una comparación brusca y amplia no tiene sentido. Una medida como la media general esconde muchas especificidades. Deja de lado que en la mayoría de los casos dichos salarios dependen de las fuerzas propias del mercado. Incluso en el caso de las industrias, varios sectores compensan en mayor medida a las mujeres que a los hombres (ver referencias al final). Las comparaciones sólo serían posibles en espacios muy reducidos.

2. Aún así, los pagos menores en efectivo pueden estar relacionados con llevar una vida que permita tener al trabajador un horario flexible, trabajar menos horas y estar más tiempo con su familia.

3. Según investigadores, gran parte del incremento de salarios se da por una alta rotación de los trabajos. Así, alguien que esté cambiando más seguido de trabajos, tendrá mayor probabilidad de aumentar su salario. Las empresas compiten por los mejores y así las personas aprovechan dicha competencia para exigir mayores pagos. Así, si es cierto que las mujeres aprecian más el valor de las relaciones duraderas, como algunas feministas afirman, muchas mujeres preferirían no estar cambiando de trabajos para tener mayor seguridad y relaciones duraderas.

4. Ahora bien, es cierto hay más hombres en puestos de poder que mujeres. ¿Y si en realidad muchas mujeres no quieren altos puestos de poder por el grado de estrés y de competencia que se maneja en esos niveles? ¿Y si para ellas aún sigue siendo importante tener algo de tiempo para otras facetas de su vida diferentes a la carrera profesional? Quizá un puesto de poder no es algo bueno en sí mismo y exige un sacrificio que no muchos están dispuestos a hacer únicamente por el estatus y el dinero que provee. Quizá somos los hombres los que estamos locos al sentirnos motivados a dichos empleos que succionan toda la vida.

Como dice también Marta Nussbaum, en su obra Emociones Políticas, quizá la resistencia al poder masculino tiene que ver más con entender que este se basa en la identificación de la hombría con la evasión de la vergüenza, la competencia y la búsqueda de estatus. Que las mujeres adopten estas características del patriarcado, creo, va en contra de lo que todos los géneros queremos como sociedad.

