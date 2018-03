Cinco cosas positivas que dejó el gobierno Santos

Hay quienes los cega tanto el odio que les es difícil entender y ver las cosas buenas que nos están pasando hoy como país. Es que están tan ocupados escuchando y asistiendo a mítines políticos en cuanta plaza pública se les atraviesa, donde el anfitrión de naturaleza muy humana se sube a destilar odios entre clases, mientras el séquito que le rodea solo aplaude y grita infinidad de arengas despectivas unos a otros. Todo un espectáculo vulgar y circense terminan siendo esas “marchas”, todo porque el fin justifica los medios.

A diferencia de todo eso, el presidente Juan Manuel Santos deja el cargo en medio de una impopularidad altísima, pero esta se debe a que ha sido un gobierno incomprendido por la mayoría de colombianos. Aunque hay muchos beneficiados con los avances que le deja al país le tiran piedras, porque estamos acostumbrados a la presidencia anterior, de las peleas con Chávez, los bombardeos a países vecinos y hasta nos alegran las matanzas de falsos positivos. En fin, eso vende más que un proceso de paz. La razón principal de esto tiene la respuesta en que odiamos a cualquiera que se le abra cualquier puerta al punto, de preferir todos estar mal a que algunos estén bien.

Por eso me he dado la tarea de encontrar las cosas buenas que le deja esta presidencia a Colombia.

Extensión de visas. En el año 2014, los colombianos solo podían viajar a 62 países sin que les exigieran visa; en el 2018, gracias a las gestiones de la Cancillería, podemos visitar 112 países, entre ellos 28 estados de Europa, sin que nos soliciten esas tan antipáticas y humillantes visas. Los que tuvieron que pedir visas para viajar en el pasado saben muy bien de lo que les estoy hablando, los que no ya no tendrán que sufrir tanto y solo alistar las maletas.

Acuerdo de paz con las Farc. Cuando comenzaron los diálogos de paz en La Habana nadie daba crédito a que se llegara a materializar un acuerdo de semejante talante. Sin embargo, lo inesperado ocurrió y hemos presenciado miles de guerrilleros entregar sus fusiles, pueblos enteros gozar la tranquilidad por primera vez en su historia. Poco a poco los frutos están aflorando, aunque los del Eln y compañía nos quieran robar la felicidad. Hasta los que juraban hacer trizas los acuerdos de paz, hoy han moderado su discurso y se limitan a decir que hay que hacer “retoques” ante la inviabilidad de volver a la guerra.

Se construyeron, 1,4 millones de viviendas muchas de ellas gratis y muchas más subsidiadas por el Estado.

Según datos aportados por el Dane, Durante estos siete años se estima que más de 5,7 millones de colombianos han salido de la pobreza, una cifra nada despreciable; más teniendo en cuenta que en un país vecino pasaron del 40 % al 85 %, un claro ejemplo de que siempre se puede estar peor. Gracias a las buenas prácticas de gobierno este no es nuestro caso, en gran parte debido a programas como Familias en acción, Jóvenes en acción, solo por mencionar unos. Si usted o algunos de sus familiares se ha beneficiado con la continuidad de estos programas seguro tiene mucho que agradecer a este gobierno.

Baja tasa de homicidios. En el 2010 Colombia tuvo más de 15000 mil muertes violentas atribuidas a homicidios, en el 2017 un poco más de 11000 mil, lo que demuestra un bajón de más de 4000 mil muertes, un número del que quizás usted hubiera sido parte.

Podría seguir contando muchas cosas más, referentes a turismo, inversión extranjera, empleo, oportunidad como amnistías a miles de jóvenes remisos que pudieron sacar su libreta militar muy económica con la que hoy pueden trabajar.

Aunque también se tomaron algunas medidas muy impopulares, como la reforma tributaria, que tuvieron un impacto muy fuerte en la imagen del gobierno y lo hicieron impopular; el hecho de que una medida sea impopular no quiere decir que sean errónea. Sin embargo, es el precio que hay que pagar cuando se tienen que hacer las cosas bien.

Y esa es la diferencia del populista y un funcionario investido de democracia y decoro. El presidente no ha buscado ser popular, ha buscado llevarnos por un camino del cual no debemos de apartarnos. No debemos seguir esa corriente que solo quiere el reconocimiento inmediato sin pensar en el futuro.

