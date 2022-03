En el debate de RCN, Petro sí estuvo

Por: Orlando Ortiz Medina |

marzo 24, 2022

Sin estar presente, Gustavo Petro fue sin duda el gran ganador del debate presidencial convocado por RCN. Fue el que puso la agenda, animó los temas de discusión, orientó el contenido de las intervenciones de cada uno de sus contradictores que en todo momento quisieron invocarlo. Les faltó jugar a la güija para convocar su espíritu. Tanto así que Fico no se aguantó y tuvo que sacar la foto que cargaba en su billetera y Miguel Gómez terminó exhibiéndola en el atril.

Les hizo falta, no hay duda, pues quien si no él para ponerle altura al debate y sacarlos de los lugares comunes. Eso sí, no les sobró tiempo para denigrarlo, para ridículamente responsabilizarlo de los bloqueos que se presentaron durante el paro nacional, de lo ocurrido ayer en la Catedral Primada de Bogotá, del aumento de la inflación y de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Qué poder, aunque dañino, le adjudican ante la falta de argumentos y propuestas para confrontarlo sana, seria y civilizadamente. Qué pobreza, qué miedo tener este tipo de contradictores, pero sobre todo de ese ramo envejecido de candidatos a tomar las riendas del país. Menos mal que, frente al empuje de Petro, son muy pocas sus opciones.

Uno sabe lo incómodo que debe ser para Petro enfrentarse a algo que, más que a serios diletantes, se asemejan a una recua de matoneadores en la que el campeón sin duda es Fico, cuya obsesión ya da para recomendarle que se siente en el sillón del psicoanalista; ahí algo pasa, tanto así no puede ser gratuito.

Digo que se sabe lo incómodo que debe ser para Petro estar en esos escenarios, pero sí es importante que reconsidere y mire a ver si vuelve a los debates. No solo porque el país necesita de sus disertaciones, sino porque sus rivales también necesitan de las clases magistrales a las que los ha acostumbrado en los debates.

Una campaña presidencial es desde todo punto de vista un hecho de mucha trascendencia y no podemos dejarla en manos de aquellos a quienes solo los guía el odio, la mediocridad y los deseos de que el país no se mueva del trágico lugar en que se encuentra.