En Colombia no se puede ser inteligente, contestona y estar buena

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

La mayoría de mis amigos son una caterva de machistas inveterados. No los escogí. Después de los 25 el cuerpo me empezó a rechazar gente y tengo el mismo parche desde el barrio, el colegio, la universidad. Ninguno de mis amigos reconoce que Irene Vélez es una mujer atractiva. Jode demasiado para serlo. Lo mismo pasa con la profesora Carolina Sanín. Está demasiado vieja, dicen, es más rara que un perro azul, corroboran, es lesbiana, sentencian mientras desocupan botellas. A Margarita Rosa también la jubilaron. Desde que es petrista la odian más. Sólo las marihuanas están en el cielo petrista. Hay gente que me ha dicho que les parece demasiado hombruna. Ninguna de estas mujeres puede ser consideradas símbolos sexuales en un país que odia a las mujeres como este. Los machotes no creen que la inteligencia, la transgresión, puede ser algo sexy. Lo único sexy, para ellos, son los atributos surgidos a través de las operaciones estéticas, triste legado de los años pabloescobarianos. Lo único sexy es el silencio y la virtud de una mujer sin opiniones políticas que venga capacitada, desde la más tierna infancia, para cuidar y educar colombianos de bien que teman a Dios y voten por el que les diga un papá regañón como Uribe.

Hace ocho días escribí una columna un poco apresurada. Es que sólo los que tenemos columnas sabemos lo corta que es una maldita semana y por eso la vida es eso que transcurre entre una columna mala y una pésima. Es injusto en este momento alimentar el odio hacia una ministra que es tan prepotente como puede ser cualquier ministro en un país de cafres como este. Es irresponsable seguirle el juego a los grandes grupos económicos que usan sus medios para desprestigiar a la funcionaria que liderará uno de los cambios más ambiciosos que enarbola este gobierno, la de la transición energética. Lo único reprochable que ha hecho la ministra ha sido caer en el juego que le plantea la Gran Prensa Bogotana que se rehúsa a entender el contexto de un concepto tan claro y tan en boga en el mundo como es decrecimiento. Lo que ella tiene que hacer es seguir provocando a los Ardila, los Sarmiento, los Gilinski recibiendo a políticos extranjeros en tenis, rompiendo el protocolo, enseñándole a los tristes habitantes de este albañal nuevos conceptos filosóficos.

-Publicidad.-

_______________________________________________________________________________

La prensa es sabia y por eso ha sabido cambiar las virtudes de la ministra, su inteligencia, su transgresión, su temple, en defectos que cualquier tía de Carulla puede aborrecer en una mujer

Publicidad.

________________________________________________________________________________

La prensa es sabia y por eso ha sabido cambiar las virtudes de la ministra, su inteligencia, su transgresión, su temple, en defectos que cualquier tía de Carulla puede aborrecer en una mujer. Por eso se ha convertido en blanco de memes sin sentido en donde no la bajan de bruta. Brutos ellos que no tienen idea de nada. Brutos y malos que le dieron a Uribe un 75% de popularidad en la primera década de este siglo cuando la Seguridad Democrática teñía de sangre los campos de Colombia. Por eso hace muy bien Petro en respaldar a Irene Vélez. Además, no hay nada que reprocharle, ella está ahí para liderar un cambio ambicioso y necesario, el cambio por el que votamos a Petro.

Si, me molesta un poco que sea tan hípster, pero qué pueden esperar de un gordo de 44 años que está en pleno proceso de deconstrucción. El odio a Irene Vélez es el mismo que sienten por Margarita Rosa, sobre todo cuando le pateó la lonchera a Sarmiento Angulo, a Carolina Sanín cuando recuerda que Hector Abad Faciolince fue parido por el ano y de tantas otras mujeres respondonas que nos recuerdan que no existe nada más sexy que la inteligencia y la transgresión.