En Colombia hay 48.483 hogares conformados por parejas del mismo sexo

.Publicidad.

Este miércoles, 25 de mayo de 2022, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presentaron el estudio “Caracterización demográfica y socioeconómica de los hogares del mismo sexo en Colombia”, un documento que profundiza en el conocimiento de la población LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) en Colombia. Con este informe y los cambios recientes a la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), el DANE viene avanzando en el reconocimiento de la diversidad del país, con miras a reducir la invisibilidad estadística de las distintas poblaciones que lo componen, así como los costos económicos y sociales que esta genera.

El estudio utiliza las principales variables demográficas, educativas, socioeconómicas y de salud disponibles en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018 para caracterizar los hogares colombianos conformados por parejas del mismo sexo. La investigación identifica 48.483 hogares conformados por parejas del mismo sexo en Colombia, lo que representa una tasa de 6,4 hogares de este tipo por cada 1000 hogares colombianos.

-Publicidad.-

El 55% de estos hogares está conformado por parejas de mujeres y la mayoría se ubica en cabeceras municipales (especialmente en ciudades de gran tamaño como Bogotá y Medellín). Además, tienen una mayor proporción de parejas jóvenes sin hijos y sus miembros presentan mayor homogamia, es decir que son más parecidos en términos de reconocimiento étnico y nivel educativo alcanzado que los hogares conformados por las parejas de diferente sexo. El estudio también encuentra mayor igualdad en la situación laboral que hay al interior de estas parejas, en comparación con las de distinto sexo, así como un mayor número de hogares en los que ambos miembros están ocupados.

Situación laboral en la población LGBT

Publicidad.

Los datos del estudio complementan la información revelada por el DANE hace algunos días, a partir de los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) más reciente, en la que se pone de manifiesto la situación en el mercado laboral de la población LGBT —en este caso no se incluyen los intersexuales— en general y no solo de la población del mismo sexo que vive en hogares conformados por parejas.

Las cifras de la encuesta muestran que, entre abril de 2021 y marzo de 2022, la tasa global de participación para la población LGBT fue de 71,8%, lo que significa que de cada 10 personas mayores de 18 años identificadas como miembros de esta población, más de 7 se encuentran activas en el mercado laboral. Esta cifra es mayor que la de la población no LGBT, que exhibe una tasa global de participación de 65,4%.

Por su parte, la tasa de ocupación para la población LGBT durante el mismo periodo se ubicó alrededor del 60,2%, mientras que la de la población no LGBT fue de 56,9%. No obstante, la tasa de desempleo para la población LGBT fue de 16,2%, un poco más de 3 puntos porcentuales por encima de la de la población no LGBT. Desde enero de 2021, estos indicadores han seguido una trayectoria similar en ambas poblaciones; la tasa de ocupación ha crecido, mientras que la tasa de desempleo ha caído en no menos de un punto porcentual.

La población LGBTI en Colombia gana cada día más visibilidad y acceso a derechos, al tiempo que crece el rechazo generalizado frente a las múltiples violencias que sufren estas comunidades, víctimas de discriminación económica y cultural.