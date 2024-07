Emmanuel Restrepo reveló un duro momento de su vida y contó quién lo salvó

.Publicidad.

Hoy en día, en Colombia contamos con una gran camada de actores jóvenes que se han lucido en diferentes producciones. Tanto en plataformas, como en canales del país, los hemos visto brillar y poco a poco se han ganado el corazón de todos. Sin duda alguna, hay gran potencial en el país, claro que hay algunos que han conseguido sobresalir. Entre ellos se encuentra el querido Emmanuel Restrepo. Seguramente muchos lo recuerden por su actuación reciente en Rigo. Un artista increíble, que ha superado grandes batallas, hace poco reveló una de las peleas más duras que ha tenido.

La difícil que enfrentó Emmanuel Restrepo en pandemia, así fue como lo superó

La pandemia fue un episodio que sin duda, muchos quisieran borrar de su vida o quizás omitirlo. Claro que para otros fue un periodo de enseñanzas o de superar momentos muy difíciles. Este es el caso de Emmanuel Restrepo, el actor paisa que ha perseguido su sueño desde joven. Una persona con gran carisma y una personalidad admirable. Sin embargo, detrás de este gran hombre, hay una persona que ha tenido duras batallas. De hecho, muchas de ellas podrían ser desconocidas para sus seguidores, hasta hace poco. Recientemente, el paisa estuvo en entrevista con Los impresentables, de Los 40. Allí, tuvo la oportunidad de hablar sobre la salud mental y también contó una experiencia muy personal.

..Publicidad..

Emmanuel Restrepo en la segunda temporada de "La primera vez".

|Le puede interesar Esta imagen confirmaría la relación de Alejandro Estrada con Dominica Duque; MasterChef sirvió de Cupido

...Publicidad...

Todo esto habría ocurrido durante la pandemia. En este periodo, el actor tuvo un fuerte episodio de depresión, lo que lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida. Todo habría ocurrido en el edificio donde vivía un amigo, Emmanuel Restrepo decidió subir a la terraza para saltar de allí. Sin embargo, al estar en el borde, pensó en su mamá, razón por la que decidió no hacerlo. De hecho, cuenta él que sus amigos y el arte, le han dado las razones para seguir luchando y no dejarse superar por estas situaciones. De hecho, gracias a esto, el paisa decidió empezar a hablar mucho más sobre salud mental.

....Publicidad....

Incluso, le dio vida a una obra de teatro, la cual tiene por nombre 'Goodbye'. En esta, se narra una situación muy similar a la que atravesó el actor en algún punto de su vida. Sin duda alguna, una experiencia que lo cambió y que hoy, es de ayuda para aquellos que viven situaciones similares, puedan superarlo.

Vea también: