Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

La democracia funciona. A la absoluta mayoría de los colombianos nos unen los valores que compartimos. La polarización no nos representa y por ello es tan crìtico que lleguemos unidos en una sola voz y con un solo candidato a las elecciones presidenciales de 2026.

Somos la fuente del poder. En ese sistema democrático, los políticos, quienes pretenden represetar a los demás, son poderosos, sólo en la medida que muchos de los otros colombianos les den su confianza, apoyo y votos.

..Publicidad..

Está en nuestras manos. Siendo eso así, entonces, debemos hacerles claro, a todos los que aspiran, que sólo apoyaremos pre-candidatos a Presidente Colombia 2026 que se comprometan a unirse a partir del 1 de enero de 2026 para trabajar con el candidato o candidata que al finalizar 2025 vaya punteando: “@elquevayaganando”.

...Publicidad...

Lo que nos une: Son tantos los valores y las conviciones que nos unen, que sería imperdonable que no logremos que esa mayorìa de colombianos llegue unificada a las votaciones del año que viene. Algunos de esos valores son:

....Publicidad....

Economìa Social de Mercado: Nuestro dogma es que la iniciativa privada, la competencia y la libre empresa son la mejor garantía del funcionamiento eficiente de la economía, de asegurar la prosperidad del país y la única vía viable para el éxito económico de Colombia y sus gentes. La planificación centralizada, la prestación de servicios por parte del Estado sin apoyo de privados y los controles de precios traerían desabastecimiento de todo, incluidos alimentos y medicinas.

Propiedad privada: Nos aterra que la propiedad sea principalmente estatal o comunal. Creemos que la propiedad privada, en particular de los medios de producción, es crítica y necesaria para que se den los incentivos a la creatividad empresarial, la libre competencia, la investigación y el desarrollo y la identificación y materialización de las ventajas competitivas del país.

Democracia representativa, universal, secreta y directa: No queremos que, quienes estén en el poder, remplacen progresivamenge la voz del pueblo, ni que con la excusa de eliminar supuestos privilegios se inventen criterios selectivos y exclusionarios para que las decisiones se tomen por consultas, paros, manifestaciones, comunas, grupos o cualquier otra forma de cooptación. Creemos en la democracia directa y representativa, sin filtros ni pre-condiciones. Esa democracia asegura la igualdad entre los seres humanos, es mejor para garantizar que el bien general prime sobre el particular y evita las distorsiones ideológicas. Y, más importante, esa democracia garantiza que quienes comiencen a dañar el país pueden ser removidos rápidamente, para que las torpezas y el populismo no lleguen a extremos.

Regionalización de verdad: No creemos que el poder deba centralizarse, ni que el Gobierno Nacional pueda discriminar regiones. Creemos en el poder local como manera de asegurar que se entiendan las necesidades cercanas, y como una forma de regresar el poder a las personas y como una inmejorable herramienta de fisclaización a los gobernantes.

Separación de poderes: Estamos convencidos de que contar con legislativo, ejecutivo, judicial y las entiades independientes como el Banco de la República, así como los sistemas de balances y contra-balances, es crítico para evitar los fascismos. Estamos convencidos que el control implícito en que el presupuesto deba presentarse por el Gobierno pero sea analizado en el Congreso así como que la junta directiva del Banco de la República sea la voz decisoria para controlar la inflación y la política monetaria, sirven de freno al gasto sin sentido y a la tentación de mal utilizar las reservas internacionales y la máquina de imprimir dinero.

Tu responsabilidad. Tu opción: Obviamente, si pretendemos que nuestra visión gane y dure, es indispensable que en las próximas elecciones triunfemos. Para ello es crìtico que, cada uno, entendamos que la responsabilidad no es de otros, que no vendrá un salvador y que las cosas no se darán espontáneamente. No. Está en manos de cada uno y tenemos la capacidad de lograrlo de una manera sencilla: Solo apoyaremos candidatos a Presidente Colombia 2026 que se comprometan a unirse a partir del 1 de enero de 2026, para trabajar con el candidato o candidata que al finalizar 2025 vaya punteando: @elquevayaganando.

Del mismo autor: Una voz de libre empresa y libre competencia en las regulaciones