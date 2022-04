Elon Musk y su olfato para los negocios desde que era un joven asperger aislado por sus amigos

.Publicidad.

Devorador de comics y novelas de ciencia ficción en su niñez, interesado en la biografía y bibliografía de científicos e inventores, recibió su primera computadora a los diez años, donde su espíritu autodidacta lo llevó a escribir su propio código de programación. Dos años después creó y vendió Blaster, un juego de computadora similar a Space Invaders, por 500 dólares.

La separación de sus padres, lo llevó en 1989 a vivir con su mamá en Canadá, con lo cual evitó tener que prestar servicio militar en el ejercito sudafricano, país con el que mantuvo diferencias por la discriminación racial. Su condición especial de joven asperger, una forma de autismo, lo convirtieron en un adolescente asilado en el colegio, concentrado en sus obsesiones, que fueron cambiando con el tiempo pero siempre con un gran olfato para los negocios.

En 1992, gracias a una beca, pudo estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. Tras graduarse intentó trabajar en AOL, la compañía más apetecida del momento, no fue aceptado, pero le abrió la puerta del emprendimiento en internet.

Con apenas USD 2 mil de financiación, fundó la startup Zip2 junto a su hermano Kimbal, una de las primeras compañías en ofrecer contenido vía online y servicios comerciales. Se instaló en la zona de San Francisco, donde vivía y trabajaba en el mismo espacio y se bañaba en las instalaciones del estadio municipal. Para 1999 gestionaba un total de 200 webs, un éxito que le permitió venderla por US$ 300 millones a AltaVista, una subsidaria de Compaq Computer.

Con el resultado de la venta, creó X.com, un revolucionario sistema de pago electrónico que luego sería renombrado a PayPal. En tan solo 5 semanas, Paypal contaba con mas de 100.000 clientes, algo que llevó a que la competencia como Visa o eBay emprendieran acciones legales para cerrar Paypal. Sin embargo, no fue así, Paypal agilizó el comercio online al punto de convertirse en la principal plataforma de transacciones digitales, lo que llevó a que eBay se la comprara a finales de 2002 por US$ 1.500 millones. A los 31 años Musk, ya tenía un éxito demostrado y suficiente fortuna para realizar proyectos más audaces.

Se trazó entonces una nueva meta: la conquista del espacio. Nació entonces SpaceX, con un objetivo: construir cohetes de bajo costo y alta fiabilidad. En el 2008 firmó un contrato con la NASA por US$ 1.600 millones para realizar vuelos de transporte de carga a la Estación Espacial Internacional, siendo el de este fin de mayo el primero de ellos. También esta centrado en poder realizar viajes tripulados por el espacio accesibles para cualquier tipo de persona, y en enviar personas a Marte, sobre lo que ha indicado: "Me gustaría morir en Marte, pero no en el impacto".

Los carros eléctricos surgieron de la idea de Musk de diseñar un auto deportivo con base en el prototipo de la empresa AC Propulsion, pero tenía poco tiempo, solo un año antes había fundado SpaceX donde trabajaba 80 horas a la semana y no quería asumir otra nueva empresa. Invirtió US$ 6.3 millones y se asoció con una empresa emergente de autos eléctricos, Tesla Motors, que también estaba buscando comercializar su modelo tzero, para juntos producir en masa el modelo T-Zero de AC Propulsion

Entre 2004 y 2007, el equipo de Tesla trabajó en su primer lanzamiento, el Tesla Roadster y la fabricación del modelo Roadster comenzaría en septiembre de 2007. Pero las cuentas no daban. Musk se convirtió en CEO en octubre de 2008 después de decidir invertir más de su fortuna personal en la empresa y nació Tesla Motors en junio de 2010. Siete años después paso a llamarse Tesla, Inc., tiene seis modelos y vende también productos de energía solar para el hogar.

Tesla Model 3, es el best-seller. A la semana de su lanzamiento contaba con 350.000 solicitudes de compra. Con su precio de US$ 35 mil democratizó el mercado de los autos eléctricos y convirtió a Tesla el cuarto fabricante de automóviles en EEUU y la compañía más innovadora del mundo. La acción se disparó en febrero pasado.

Junto a su primo Lyndon Rive, Musk fundador de SolarCity, la mayor proveedora de paneles para generar energía solar de los Estados Unidos, valorada por sus principios de autonomía económica y su sensibilidad con el medio ambiente. En el año 2010, Musk invirtió US$ 20,5 millones en Halcyon Molecular, una empresa de biotecnología que busca mejorar la vida de las personas y la esperanza de vida.

Convencido de la importancia del Cambio climático, Musk Foundation, se dedica a la educación científica, salud pediátrica y energía limpia. Propósitos que con su obsesión y exigencia lo tienen liderando los temas del momento.

Musk es un gran apostador. Nació el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica. Hijo de Errol Musk, ingeniero sudafricano, y de Maye Musk, nutricionista y modelo canadiense, cuya carrera sigue vigente. Tiene dos hermanos, su hermana Tosca Musk es fundadora de Musk Entertainment y productora cinematográfica; su hermano, Kimbal, es director ejecutivo de la empresa de publicidad OneRiot.

Ha corrido con mucha suerte porque sigue generando confianza, borrando las dificultades que atravesó Tesla Motors durante muchos años en que fue deficitaria. Musk logra combinar miles de millones de dólares, magnetismo, excentricidad, dedicación, compromiso y visiones progresistas en la aplicación de nuevos paradigmas ambientales. Sus empresas tienen para él una misión, cambiar el mundo de forma drástica.