Ella es Melanie Dell' Olmo, la nueva actriz consentida de Caracol que brilla en 'Pedro el escamoso'

.Publicidad.

La nueva temporada de Pedro el escamoso en Caracol Televisión, llegó cargada de humor, nuevos personajes y grandes sorpresas. Caracol Televisión y Disney+, tomaron una gran decisión al escoger el nuevo elenco que se sumó a esta historia. Entre ellas se encuentra Melanie Dell' Olmo, actriz cartagenera que se ha robado el corazón de más de un televidente. Sin embargo, no todos conocen de donde proviene la joven o que otras producciones ha participado. Lo cierto es que, ha logrado participar en diferentes novelas y se está forjando tremendo nombre en la televisión colombiana.

Melanie Dell' Olmo, la actriz que brilla en Pedro el Escamoso y en Caracol

Seguramente muchos ya se habrán fijado en la actriz y estarán sorprendidos por su actuación. De hecho, no es la primera vez que los televidentes de Caracol Televisión habrían disfrutado del talento de la cartagenera. Para quienes no lo sepan, la joven tan solo tiene 21 años y no solo ha estado en Pedro el escamoso. A la mujer la vimos hace poco en la novela Devuélveme la vida, la pasada producción que se estrenó en el canal. Claro que no son las únicas apariciones que ha tenido la actriz en la pantalla chica. También ha estado actuando en otros títulos como Siempre fui yo o Palma negra.

..Publicidad..

Melanie Dell' Olmo y Sergio Herrera en Devuélveme la vida, novela de Caracol Televisión.

|Le puede interesar Zharick León reveló cuál ha sido el peor beso de su carrera; hasta le peleó al actor

...Publicidad...

Claro que desde más joven brilla y su belleza le ha servido bastante. Hace un par de años, consiguió el título de Miss Teen Colombia e incluso en Cartagena ha ganado reconocimientos. Pero hoy en día, busca hacerse con un nombre en el mundo de la televisión colombiana. Quienes se han conectado con Pedro el escamoso, ya habrán visto el trabajo de su personaje y lo influyente que será, al ser la novia de Pedrito Jr. Eso sí, Melanie Dell' Olmo, ha hablado del privilegio que tiene al poder trabajar en el mismo set de Miguel Varoni. Un artista que ha demostrado en reiteradas ocasiones ser una increíble persona.

....Publicidad....

Vea también: