Ella es la mujer que Maduro no se atrevía a desobedecer y ahora lo acompañará a pagar cárcel en EE. UU.

La abogada de sindicatos, seis mayor, por cuenta de ella, Maduro, entonces un conductor de bus, entro al círculo íntimo de Chávez y lo convirtió en su heredero

En la madrugada del 3 de enero de 2026, la tierra y el cielo caraqueño se llenó de toda clase de aparatos de guerra y de hombres adiestrados en las artes y las ciencias de la muerte. El plan estaba organizado milimétricamente hasta su último detalle, y se hizo imposible no pensar que algún miembro de las fuerzas militares o del gobierno venezolano no estuviera al corriente de eso. El grupo de militares estadounidenses ingresó al Fuerte Tiuna como pedro por su casa, capturaron a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, sin que estos pusieran mayor resistencia, como si ya hubieran estado esperando la visita de los militares que los llevarían a pasar el resto de sus vidas en la cárcel.

Cilia Flores, es abogada de la universidad de Santa María y la menor de seis hermanas nacidas en un rancho de piso de tierra y techo de paja en el estado de Cojedes. Se conoció con Nicolás Maduro en 1993 mientras elaboraba la defensa de ocho militares, entre ellos Hugo Chaves, que habían sido capturados por intentar derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1992.

Ella estaba casada desde 1975 con el juez Walter Gavidia con el que tenía tres hijos. Nicolás trabajaba en el Metro de Caracas, donde no se limitaba a conducir los trenes, sino que era un activo sindicalista. Ambos estaban hechizados por el encanto de los ideales del joven coronel Hugo Chávez Frías. Entonces, en una de las marchas que se realizaron para pedir la libertad de Chávez, el joven Nicolás pidió la palabra, tomó el megáfono y, sin proponérselo, con su discurso flechó el corazón de la abogada Flores.

Una vez que Chávez quedó en libertad, Cilia Flores se cansó de las infidelidades de su esposo y lo abandonó para entregarse de lleno a la revolución chavista. Con su llegada fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos y del partido MBR-200 antecedente del Movimiento Quinta República y del Partido Socialista Unido de Venezuela.

No dormía preparando la estrategia con la que Hugo Chávez llegaría a la presidencia en las elecciones de diciembre de 1998. Mientras iba ocupando cargos vitales como Procuradora General de la República y Presidenta de la Asamblea Nacional –en donde tomó la decisión de prohibir la entrada de la prensa a las sesiones– empezaba a enamorarse de Maduro que había abandonado su puesto de conductor para unirse a las filas del chavismo, gracias a la influencia de Cilia. Su romance empezó siendo un secreto a voces.

Con su carácter fuerte e impulsivo, Maduro no dudaba en califica0rla como “candela pura”. Además, contaba que las discusiones de pareja, él las cerraba con un dócil “Lo que tú digas, mi amor”. Esta actitud servil empezó a verse con malos ojos dentro de los círculos chavistas, que despreciaban el poder que ejercía Flores sobre su nuevo y joven marido, pues la abogada le llevaba 6 años de diferencia a Nicolás Maduro.

La influencia de Flores sobre Maduro llegó a tal punto que este dejó a un lado su ateísmo radical para darle paso a la lectura diaria del I-Ching, el milenario libro chino al que consultan cada vez que van a tomar una decisión trascendental.

Según Flores, gracias a este libro pudo anticipar el golpe de Estado que le propinó a Chávez la directiva de PDVSA en abril del 2002. Ella convenció a Maduro de que viajaran en el 2005 a Nueva Delhi a conocer al gurú hindú Sai Baba, de quienes son dóciles seguidores. Dicen que ella es la única que logra frenar el poder absoluto que irradia en Miraflores el General Vladimir Padrino, ministro de Defensa y el que es para muchos el verdadero poder que sostuvo a Nicolás Maduro en la presidencia durante trece largos años.

Después de convertirse en la primera dama de Venezuela, a Flores no le tembló el pulso para pelearse con las hijas de Hugo Chávez y echarlas de la casa presidencial que las dos muchachas se negaban a abandonar. Siendo esposa del presidente, demostró un nepotismo exagerado. Nombró a 45 personas de su familia y amigos en cargos fundamentales dentro del Gobierno, entre ellos, su amigo íntimo Maikel Moreno que fue nombrado por ella Presidente del Tribunal Supremo de Justicia a pesar de tener en su pasado una condena por matar a una mujer y estar investigado por formar parte de una banda delincuencial llamada Los Enanos. Lejos de pedir disculpas por su nepotismo, decía que podía nombrar a su familia en cargos tan altos es por la inteligencia y capacidad de trabajo que desde siempre han tenido los suyos.

El único movimiento que no pudo hacer fue el de nombrar a su comadre Miriam Morandy como Fiscal General de la Nación. Ese intento le salió caro al chavismo, ya que se terminó de ganar la antipatía de la que parece la más poderosa enemiga que pueden tener los esposos Maduro Flores, la Fiscal Luisa Ortega.

Además, implantó su poder desde un programa televisivo llamado "En familia con Cilia" en donde no solo despotricaban de Lilian Tintori y Enrique Capriles, los “Sifrinos” –nombre con el que se conoce a los gomelos en Venezuela- que querian derrocar la revolución bolivariana, sino que, también amenazaba con que el legado de Chávez estaría “otros 3.000 años” y, de cuando en cuando, mientras escondía su cartera Chanel de 4.500 dólares, daba consejos para hacerse un desayuno como a ella le gusta, con pedacitos de chorizo y pimentón, porque la Primera Combatiente de Venezuela también cocinaba, aunque pocos lo creyeran.

Luego de la captura del presidente y la primera comandante de Venezuela, como le dicen a la primera dama, algunos venezolanos han salido a las calles de toda Latinoamérica para celebrar la caída de Maduro, sin embargo, los venezolanos que están dentro de su país han recibido la noticia con escepticismo, como si los veinticinco años de sufrimiento chavista les hubiera quitado la posibilidad de celebrar las victorias.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.