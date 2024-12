- Eliseo Herrera, el hombre de los trabalenguas

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

diciembre 16, 2024

No sé quién de ustedes ha visto por estos días el video en las redes sociales, en donde aparece una pequeña que baila sin tropiezos al son de un tema de Los Corraleros de Majagual, la famosa canción La Adivinanza, que por sí sola es un reto a quienes han pretendido imitarla en los bailes populares, porque tiene un alto grado de dificultad que nadie ha podido superar.- No hablo sobre la forma de bailar de esta pequeña, que lo hace con un desparpajo y una destreza natural que ya hubiera querido verle a una de las novias de mi infancia en los diciembres en El Bagre.- Pues bien, esa pequeña quizá no sabe ni le interesa saber quién es el autor de la canción, pero eso desató una sana discusión en el pequeño círculo de mis amigos, y sobre todo ahora que abre las puertas el mes de diciembre, para decir que esas canciones eran tan alegres que todavía no han podido ser superadas.-

El autor de la canción nació en la ciudad de Cartagena de Indias el domingo 14 de junio de 1925, la misma que lo despidió el sábado 5 de marzo del 2016.- Una reseña biográfica nos dice que fue un cantautor y compositor de música tradicional de Colombia, bautizado como Eliseo Nicolás Herrera Junco, quien tuvo la virtud y el talento de componer canciones basadas en trabalenguas o jerigonzas, y quizá nunca se imaginó ser el dueño de una fama mientras ocupaba un cargo de bajo perfil en la empresa Colpuertos en su ciudad natal.- Su carrera en la vida musical la inició en la llamada Sonora Cordobesa, pero alcanzó la cima por allá en los lejanos años de los 60´s del siglo pasado cuando hizo parte de los Corraleros de Majagual al lado de Lizandro Meza, Alfredo Gutiérrez, César Castro, Calixto Ocho y Francisco “Chico” Cervantes.-

El cantante y compositor Eliseo Herrera Junco, más conocido como “El Rey del trabalenguas”, gozaba de un carisma especial gracias a su alegría permanente y su inimitable voz pero, sobre todo, sus muy famosas composiciones como “La burrita”, “El vampiro”, “La adivinanza”, “Tamborito de carnaval”, “Tres tristes tigres”, “Tingo al tango”, “La yerbita”, “La matica de mafafa”, “Pájaro picón picón”, “Culebra cascabel” y “La bonga”, canciones que lo llevaron a ocupar un puesto indestronable en el concierto de las fiesta de fin y comienzos de cada año.-

Es más, alguna vez su hijo Orlando, dijo que Eliseo nunca grabó canciones que no fueran suyas, con el argumento de que no valía la pena asumir historias que no fueran propias, pero todos los demás cantantes que pasaron por Los Corraleros de Majagual, donde obtuvo toda su fama, sí recurrieron siempre a sus composiciones. En el libro de Discos Fuentes “Colombia musical: una historia, una empresa”, se puede leer lo siguiente: “Eliseo Herrera que fue uno de los cantantes más versátiles, creativos y más prolíficos de Los Corraleros de Majagual. Diferentes orquestas del mundo como las de Wilfrido Vargas, Juan Luis Guerra y la Billo’s Caracas Boys interpretaron sus canciones; que incluso llegaron a los formatos internacionales, como en el caso de “La burrita”, grabada entre otros por Franck Pourcel y Georges Jouvin”.-

Fue padre de 11 hijos en dos hogares distintos y dejó 55 nietos y 15 bisnietos y fue de los pocos compositores colombianos que pudo vivir de las regalías que le dejaban sus composiciones.- Se recuerda que recibió un galardón por sus más de 40 años al servicio de la música folclórica de la Costa Caribe colombiana.- Eliseo sufrió problemas renales y falleció de un paro cardíaco el 5 de marzo de 2016 en su casa del barrio Torices en Cartagena de Indias.-

De sus tantas letras, aquí les va una muestra de la capacidad que tuvo el maestro Eliseo Herrera al momento de componer: “Ajá!, ¿quién me adivina, este trabalenguas? Clarito, lo digo, ¡ajá!, ¿quién me adivina? Pupún-cipigapa Ripi-ripiyopo Mepe-quepe-mopo Lapa-ropo-papa Popo-repe-sopo Mapa-nohe-pelapa Mepe-quepe-mopo Lapa-ropo-papa Cipigapa ripi-ripiyopo Fue por loco quepe-mopo Cipigapa ripi-ripiyopo Meque-mopo la-ropapa Sipigapa ripi-ripiyopo Fue por loco quepe-mopo Sipigapa ripi-ripiyopo Meque-mopo la-ropapa.- En El Bagre conocí a un personaje experto en la jerigonza y me dio la clave para entender la canción, se llamaba Alfonso Mendoza, el Chueco, que vendía chance por los lados de la farmacia de Hernán Córdoba y me decía siempre Caparapamepelopo y la adivinanza es que un cigarrillo le quemó la ropa…¡¡¡Y nos fuiiiimoooos!!!