¿Elegirá presidente el registrador?

Si gobierno, partidos, Fiscalía, cortes, CNE, Procuraduría y prensa no se pellizcan, el registrador Vega, con su nadadito de perro, elegirá al próximo presidente

Antes de elecciones publiqué aquí mismo una columna que titulé “A qué juega el registrador”. Las valerosas denuncias del expresidente Pastrana, y una serie de causalidades insólitas, permitían pensar que algo raro se tramaba desde el más alto nivel del órgano que debe garantizar la transparencia democrática. Dejaba mucho que desear la sospechosa relación con Indra de Alexander Vega, una empresa controlada por el eje de gobierno español Psoe-Podemos tan afecto a Gustavo Petro, sin embargo entonces no fue posible ir más allá de la sospecha y la columna quedó como una, quizá tardía, pero sobre todo desoída “alerta temprana” sobre lo que podía estarse cocinando desde la Registraduría para favorecer a Petro y a esa coalición suya bautizada con el pomposo nombre de “Pacto Histórico”.

Era curioso que los prosélitos de Petro, con frecuencia denostaban de Vega, y parecían denunciar un intento de fraude, un “chocorazo” de Registraduría, y eso confundía, porque no tenía sentido que, si ellos prendían alarmas sobre Vega, este anduviera en plan de ayudarlos. Claro, uno a veces se deja sugestionar y confundir, con patrones de conducta evidentes y predecibles. Pero era todo lo contrario…

La Registraduría hizo el preconteo, lo publicó rápido en su moderna aplicación, y todo parecía muy eficiente y profesional, hasta que unos días más tarde impúdicamente, la misma Registraduría, empezó a supuestamente reconocer que se había contabilizado mal, y que al Pacto Histórico faltaba sumarle unos votos. Con el paso de las horas y los días los votos pasaron de 300.000 a medio millón, y a la semana los petristas clamaban que les querían robar 5 o hasta 6 curules en el Senado, y que Roy Barreras y sus secuaces eran tan avispados que no se habían dejado hacer el fraude que tanto habían anunciado, y a estas alturas ya dicen a gritos que “recuperaron” más de un millón de votos.

No sé que será más impactante, si la humildad de una Registraduría que corrió a corregir el error, o la pasmosa eficacia de los chicos de Roy que con su registraduría “en la sombra” rescataron los votos, o más bien lo vergonzosamente tontos que fuimos los demás al no darnos cuenta que todo es un mismo gran plan y que el actual registrador está jugado a fondo con los “pactohistoristas” hasta el punto que prefiere salir a aceptar la mediocridad de su gestión con tal de validar la versión de que fueron tan verracos que advirtieron y descifraron que los querían timar, con lo cual enmascararon magistralmente el verdadero timo que fue la fabricación de millones de votos para la grey de Petro. Hoy sí se entiende bien que lo del 13 de marzo no fue más que el ensayo de lo que viene el 29 de mayo: un fraude colosal a favor de Petro maquiavélicamente diseñado para ejecutarse en la más perfecta combinación de destrezas entre jurados adiestrados, Registraduría, contratistas, y todo ante la aparente vista gorda del muy comprometido señor registrador.

Los partidos políticos, tan sumergidos en sus peleas intestinas no han calibrado la debacle que se cierne sobre la democracia colombiana

Lo único más sorprendente es la pírrica reacción de los partidos políticos, tan sumergidos en sus peleas intestinas que no han calibrado la debacle que se cierne sobre la democracia colombiana. El presidente Duque primero pareció decir que consideraba que había que volver a contar, y después algún mal consejero le indujo a afirmar lo contrario. La directora del Centro Democrático pidió recontar, y nadie se dio cuenta, porque su bancada mira a la Casa de Nariño y no la escucha a ella, el conservatismo enmudeció y el propio Pastrana quedó en silencio. Vargas Lleras tan duro y pantalonudo para tantas cosas guarda una inquietante mudez, Uribe pidió acciones pero lo dejaron protestando solo, y nadie entiende por qué Federico Gutierrez no está armando el escándalo internacional que merecería la sintomatología que presenta el cuerpo de la democracia nacional, a la que todo indica se le dará un golpe de estado diseñado desde la médula de su existencia.

Entre tanto, la Fiscalía, la Procuraduría, ni las Cortes, parecieran haberse dado cuenta de lo que pasó, o simplemente cada una está esperando que la otra se pronuncie y actúe, en una pereza institucional vergonzosa, mientras la prensa da palos de ciego sin que haya un liderazgo que marque un derrotero y se sumerjan los mejores investigadores periodísticos, como en otros casos, a descifrar, ventilar y denunciar a fondo lo que ya pasó que, por lo visto, no es más que el preludio de lo que se avecina.

Si el gobierno central, los partidos políticos, la Fiscalía General, las altas cortes, el Consejo Nacional electoral, sobre todo la Procuraduría General, y especialmente la prensa nacional, no se pellizcan y actúan con responsabilidad, con sentido de la historia, el registrador nacional Alexander Vega, con su nadadito de perro, haciéndose el bobo, y al servicio de intereses muy específicos, elegirá al próximo presidente de Colombia. ¡Por favor no lo permitan!

