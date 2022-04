Dirigencia política colombiana: ¿qué tan peligrosa es?

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Una senadora del partido Comunes dijo hace algunos meses, refiriéndose a la situación de los secuestrados por las Farc, que estos tenían comodidades, su camita y su cambuche. La vicepresidenta de la República saca hace unos días un trino con su foto y la leyenda “Colombia # StandUpFor Ukraine”, en medio del escándalo de Puerto Leguízamo que le costó la vida a once personas. Le siguen cayendo, hombres y mujeres de otros bandos políticos, a Francia Márquez, por afro y por humilde.

¿Qué comportamientos son esos?

Se dice que a los sociópatas les cuesta trabajo transmitir empatía. Al contrario, les queda fácil manifestar su desprecio y rechazo por los demás. Que son mentirosos, egocéntricos, artistas de la manipulación. Que sufren de una enfermedad llamada trastorno de personalidad antisocial (TPA), asociada a la trasgresión, a violar la ley, a la audacia. Que la enfermedad no tiene cura.

No afirmo que una u otra, la senadora y la vicepresidente, y tantos otros dirigentes, sean sociópatas. Digo que están inmersos en una cultura política que ha adoptado, como norma, comportamientos sociopáticos. Sus actitudes, por acción u omisión, culminan siendo peligrosas para la integridad de seres humanos cuyas vidas son sagradas.

Tiene que haber un comportamiento sociopático en un país que no se pellizca con los 6.402 casos de falsos positivos entre 2004 y 2008, sin par en naciones gestionadas bajo el sistema democrático. Cero repudio en la fuerza pública, ninguna señal de alarma en los partidos que han dominado el panorama político en los últimos 20 años. Al contrario, por algo sería (“no estaban recogiendo café”). Negación imposible de comprender para un demócrata civilizado de cualquier parte del mundo. Fortuna que la JEP haya tenido el valor…

Preferiría ver a Duque rechazando, hace pocos días, en las Naciones Unidas, el proceso de paz esgrimiendo los argumentos ya conocidos del Centro Democrático, a escucharlo como su más solícito defensor. Teatro del absurdo, entre otras cosas, por la coincidencia, en el tiempo, con lo ocurrido en el Putumayo…

Que ocurre, también, con los ataques guapos a Rusia de parte del gobierno… El caso de Ucrania es un ejemplo de disociación avanzada. Aclaro: considero que la invasión de Rusia a Ucrania es un acto bárbaro. Zelensky, en un época carente de héroes, se ha convertido en un dirigente capaz de sacrificar su vida por su pueblo y la democracia. Qué grata sorpresa que la pretensión de guerra relámpago tipo Hitler en Polonia haya fracasado por la alta moral de los ucranianos, la destreza y el valor de su fuerza pública.

Sobre Ucrania, se ve de todo acá: la vicepresidente lanza su trino con su foto sonriente: “Colombia #StandUpForUkraine”. Qué falta de empatía: circuló en los días en los que se conoció de la muerte de 11 personas en Puerto Leguízamo, de las irregularidades del operativo, de la alteración de la escena de los hechos, entre otras, y que parecen configurar un nuevo y doloroso episodio de falsos positivos. Con razón le reviraron con el hashtag “#Colombia, StandUpForPutumayo”…

Igual de lamentables son las posturas de algunos líderes criollos que ven en Putin una reencarnación de los líderes de la Unión Soviética, así como loable su propósito de “desnazificar” Ucrania. No cayó el muro para ellos, ni importa el grado de corrupción y de supresión de la oposición política rusa (por envenenamiento o recluida, literalmente, en Siberia).

El lenguaje de las “bodegas”, algunas del Pacto Histórico, otras de la trastienda de Fico: aniquilamiento moral del otro, gusto en el anuncio de más guerra sucia en las redes. ¿Para quién gobernarán si quienes no son sus adherentes no clasifican como seres merecedores del respeto mínimo?

A raíz de la trágica muerte de Freddy Rincón, el autor de ese golazo glorioso en junio del 90 contra Alemania, y de dos de los cinco a Argentina en el 93, circula un video de una entrevista a otro gran futbolista, el Tino. Más allá de las anécdotas simpáticas, hay una referencia a que la selección de fútbol estaba compuesta por guapos, personas furiosas que no se dejaban intimidar de nadie. El mensaje: somos más bravos, más peligrosos, que todos. Cultura pregonada por algunos líderes de derecha y también de izquierda, que no despiertan empatía, no sienten el dolor ajeno y desprecian a los que consideran distintos