El último fiasco de los Gerlein: casas para pobres agrietadas y una multa de casi $2 mil millones

A este desastre de Valorcon en Galapa se une la fallida navegación por el río Magdalena y el aeropuerto de Barranquilla, obras que aún no terminan

.Publicidad.

Valorcon, la empresa de construcción, fue el brazo financiero de las campañas políticas de Roberto Gerlein, quien estuvo casi 50 años en el Congreso. El político empezó como Representante a

la Cámara por el Atlántico en 1968, el año en que fue elegido Presidente el liberal Carlos

Lleras Restrepo, y en el siguiente periodo Roberto pasó al Senado donde se atornilló durante 44 años. Se retiró en el 2018 y tres años después murió en Barranquilla. El barranquillero aceptó la presencia de Aida

Merlano, a sabiendas de su relación extramatrimonial de la política con su hermano Julio.

La empresa familiar fue fundada por Julio Gerlein en 1992, cuando Roberto ya era un influyente senador, en el gobierno de Cesar Gaviria, con un objeto claro: construcción de obra civil e inversiones en muebles e inmuebles, tal como decía su eslogan “Valores y Contratos Limitada-Valorcon”. Pronto se unió Jorge, el hermano recién graduado de ingeniero civil de la Universidad Javeriana y se convirtió en el soporte técnico de Julio quien manejaba relaciones públicas y los acuerdos empresariales, mientras Roberto se ocupaba del lobby en Bogotá.

..Publicidad..

(Estadio Metropolitano)

El prestigio de Valorcon llegó a ser mayúsculo y lograron obras de impacto nacional. Construyeron las graderías del estadio Metropolitano de Barranquilla, el proyecto Termobarranquilla 3 y 4, la Central Térmica Termoflores, varias carreteras en el Atlántico y en los demás departamentos de la Costa. El ascenso de la compañía parecía imparable la primera década del siglo representó sus años de gloria. En 2014 Valorcon manejaba tres de los diez proyectos más grandes del país: la recuperación del río Magdalena, la concesión Autopista Conexión Norte en Antioquia, una vía de cuarta generación que unía a los municipios de Remedios y Caucasia y la concesión del Aeropuerto de Barranquilla.

...Publicidad...

Todo parecía funcionar para los hermanos Gerlein, tanto en la política como en los negocios, hasta que llegó un golpe difícil de encajar: el escándalo de Aida Merlano. Cuando se hizo pública la Casa Blanca, donde la representante Merlano proyectaba quedarse con la curul de Roberto que había anunciado su jubilación por edad y quebrantos de salud. Se acercaba a cumplir los 80 años.

....Publicidad....

(Casa Blanca)

En la Casa Blanca donde reinaba Aida Merlano allí se organizaban los cruces políticos pero también la compra y venta y el canje de votos por materiales –teja, cemento y ladrillo-, además de la violación de topes autorizados. La Fiscalía los cogió infraganti en delitos contra el elector con pruebas incontrovertibles. Vinculado al entramado y la financiación de la candidata apareció un nombre: Julio Gerlein

Mientras Gerlein se hizo un lado de los negocios para defenderse penalmente, acusación de la que salió absuelto en el mes de agosto de 2024 cuando un juez de Barranquilla lo declaró inocente del cargo de concierto para delinquir; sin embargo, Valorcon con el escandalo empezó a desplomarse como un castillo de naipes.

Los fiascos de los Gerlein con tres grandes obras adjudicadas a Valorcon

Las investigaciones sobre las coimas de Odebrecht, que se usaron para quedarse con grandes contratos en el país, comprometieron al consorcio Navelena el cual tenía participación la empresa Barraquillera. Se había hecho la licitación y adjudicación para la navegabilidad del rio Magdalena y tiempo después en 2018 la obra terminó convertida en un gran fiasco con pérdidas para la nación y también para Valorcon.

Tres años después, en 2021 se conoció de un nuevo fracaso: la obra de remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla que se le entregó al consorcio Unión temporal Grupo Aeroportuario del Caribe S.A.S por un valor de $ 345 mil millones además de la concesión del terminal aéreo hasta el 2035 en la que Valorcon iba de socio, junto con las empresas Equipo Universal e Inversiones Milenio. La obra había sido adjudicada en el 2014 y se registraron graves fallas constructivas y demoras en los tiempos. En enero del 2022, en el gobierno Duque, la ANI los multó por más de $ 3 mil millones , las obras se suspendieron y el contrato se encuentra en proceso de reversión; sin embargo se espera que la operación de retoma del aeropuerto comenzaría el 1 de septiembre de 2024.

A raíz de la crisis con el Aeropuerto Cortissoz, el representante legal de Valorcon, Ricardo Andrés Echeverri, le solicitó a la Superintendencia permitir la entrada de Valorcon a reorganización empresarial, situación en la que aún se encuentra. Tiene pasivos por $35.541.

Este año, 2024, acaba de reventar un tercer fiasco alrededor de un conjunto de vivienda: la Villa Olimpica en Galapa, Aglántico. Una parte del proyecto de construcción de vivienda gratuita de German Vargas Lleras, es decir una parte del programa de 2012, donde se habló de un total de 785 casas.

La historia de Villa Olímpica

En 2012 se dio la apertura del conjunto Villa Olímpica por parte del expresidente Juan Manuel Santos. Un proyecto enfocado, por lo menos en el papel, para población vulnerable como desplazados, damnificados, exmiembros de grupos armados irregulares etc. Para la tarea se debía entregar una vivienda de calidad. Es decir, los hogares no debían tener grietas, levantamiento en el piso o tener fisuras en el acabado. No obstante, la realidad fue otra.

(SIC)

Cuando los residentes miraron con atención se llevaron sorpresas, una muestra, notaron grietas en sus hogares. Los afectados tocaron la puerta de la Superindustria.

Esta vez quien tomó cartas en el asunto fue la superintendente Cielo Rusinque, quien sabía de las advertencias a Valorcon, sobre las fallas del conjunto Villa Olimpica, una investigación que inició el Superintendente Andrés Barreto González, que comenzó una indagación para determinar ¿cuál era la empresa responsable del conjunto? Y ¿Qué tipo de afectaciones tenían los hogares? En primera instancia los trabajadores de la Superindustria encontraron que la constructora encargada fue Valorcon, y confirmaron que la insatisfacción de los residentes fue justificada. Las falencias quedaron expuestas en el documento “Informe de Inspección Viviendas Galapa junio 2020”.

La multa que impuso Rusinque fue de $ 1859 millones y aunque Valercon puede aún apelarla. Esta sanción constituye un nuevo golpe a la que se llamó una de las mayores y más prestigiosas empresas de contratación pública del Caribe colombiano.