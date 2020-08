El último desprecio del Real Madrid con James Rodríguez

La novela de James Rodríguez en el Real Madrid parece no acabar. No solo vio el triunfo de su equipo en la Liga desde la banca sino que la camiseta número 16 del jugador que salió a la venta para la temporada 2020-21 no esta disponible en las tiendas oficiales ni página web oficial del equipo.

El Real Madrid presentó su uniforme para la nueva temporada. Su meta es llevarse la victoria contra el Manchester City el próximo viernes en octavos de final de la Champions League en donde tienen una clara desventaja de 1 a 2. Aunque el colombiano tiene un contrato hasta mitad de año del 2021 sería poco probable que juegue contra el Manchester City debido su acuerdo con Zidane.

-Publicidad.-

A pesar de los rumores sobre el futuro de James Rodríguez en el equipo, hubo una esperanza cuando se volvió este fin de semana en los entrenamientos estrenando la camiseta mientras compartía con los jugadores y el presidente del club, Florentino Pérez. Sin embargo, no poner a la venta su camiseta sería el último desprecio del equipo hacía James lo que comprobaría, una vez más, su definitiva salida.

No hay camiseta de James a la venta pic.twitter.com/ZEY4jF1Xk6 — Clancy (@2010MasterChip) July 31, 2020