El turbio caso de un exintegrante de las fuerzas militares que mató a un niño de 10 años

Un militar, que se presentaría como pastor en la localidad de Malambo (Barranquilla), llamado Fabián Quintero Ramírez fue detenido en la ciudad de Barranquilla, acusado de haber disparado contra el pequeño hijo de 10 años de su pareja sentimental y contra la abuela del menor. Jan Alexander Rocha, nombre del niño, falleció en el lugar de los hechos.

Las autoridades explicaron que el hecho habría ocurrido en venganza durante una pelea con la señora madre del pequeño. Incluso ella llegó a decir que antes de dispararle al niño, Quintero Ramírez habría aclarado que lo mataría para que a ella le "doliera más".

De acuerdo a medios locales, el hombre le habría dado dos disparos al pequeño, uno en el cuello y otro en el tórax, cuando él intento defender a su abuela, que habría sido el principal objetivo del hombre. La abuela ha mostrado mejoría y se espera que salga pronto del hospital donde fue atendida.

La mujer explicó que el tomó la decisión de separarse de mí porque era “cristiano”; en dos meses ya se había vuelto pastor. No sé qué habrá hecho para conseguirlo, pero puso una iglesia en la casa. Me dijo que no íbamos a seguir, que la congregación tenía muchos problemas conmigo, porque yo no buscaba los caminos de Dios y él estaba pecando", de acuerdo a declaraciones recogidas por el medio Infobae.

Pero una de las teorías que manejan las autoridades, es que el hombre haya cambiado de decisión y decidido volver con su pareja luego de una fiesta de cumpleaños. Evento al que habría asistido con un primo, por lo que el militar le habría mandado mensajes muy fuertes, como uno en el que decía que la picaría y la metería en una bolsa.

