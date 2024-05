El triste momento que vivió Rigo y Michelle Durango durante uno de sus embarazos

.Publicidad.

Rigo y Michelle se han mostrado como una pareja bastante sólida y llena de gracia. Parece que el amor de este par es inagotable y pese a todo, se siguen manteniendo firmes. Recientemente, se pudo conocer mucho sobre ambos, gracias a la novela de Rigo del Canal RCN. Sin embargo, hay varios detalles relacionados con su relación, que no todos conocen. Uno de ellos es el tema de sus hijos. Si bien es cierto que hoy ambos lucen felices con Carlota, en algún momento, vivieron un hecho que los dejó con gran susto. Esto lo relataron recientemente durante una entrevista con la famosa Eva Rey.

La situación que vivieron Rigo y Michelle Durango con uno de sus embarazos

No es un secreto que ambas figuras, se han convertido en todo un ejemplo de padres. Si bien tienen diferentes responsabilidades, en redes sociales, se les suele ver muy atentos a sus hijos. Aunque claro, solo Carlota es hija de este par, pues Matías, es únicamente hijo del ciclista. Sin embargo, esto no los ha frenado a tener un nuevo hijo juntos. Recientemente, se supo que Rigo y Michelle Durango están esperando un nuevo bebé. La noticia, causó bastante emoción para ellos y también entre sus seguidores. Eso sí, la noticia no la dieron de inmediato, la hicieron esperar un poco y todo tiene una razón de ser.

Todo esto se conoció por medio de una entrevista en Desnúdate con Eva Rey. Allí hablaron del nuevo bebé que está esperando la pareja y además, Rigo reveló porque decidieron dar la noticia tan tarde. Según cuenta él, anteriormente llegaron a perder un bebé. Esta situación, fue bastante dura para ellos y por supuesto los dejó con susto. Sin embargo, lo volvieron a intentar y hoy, esos temores quedaron en el pasado y ahora están a la espera de su segundo bebé juntos. Si bien es algo que emociona al ciclista, también ha confesado que por su profesión, ha tenido que ser un padre ausente.

Rigo y Michelle en el nacimiento de Carlota

Ahora bien, debemos tener en cuenta que Rigo está cerca del retiro. Siendo así las cosas, lo más seguro es que de ahora en adelante, el ciclista pueda estar más cerca de sus hijos y junto a Michelle Durango. Lo más seguro es que, veamos al urraeño compartir felizmente junto a su familia tras dejar a un lado su carrera.

