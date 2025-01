El triste destino que le espera a Falcao si no logra renovar con Millonarios

El goleador tiene toda la intención de seguir en el equipo, pero hasta ahora no ha podido llegar a un acuerdo económico. Si no lo hace, el retiro sería una opción

Mientras equipos como Nacional, Santa Fe o América ya han logrado presentar a sus nuevos jugadores para el primer semestre de 2025, Millonarios no ha logrado despejar las dudas sobre si Falcao sigue, o no, vestido de azul. Hace algunos días, se conoció que el deseo del tigre samario es continuar su carrera en Bogotá, pero también se supo que aun no había un acuerdo confirmado. Hasta ahora, la incertidumbre continua entre todos los fanáticos, sobre todo al conocer cuál sería el destino del goleador si no sigue en el embajador: el retiro de Falcao.

Radamel Falcao cerró el 2024 con 16 partidos jugados y 5 goles anotados. Foto: millosfcoficial

¿Qué pasa si Falcao no renueva con Millonarios?

Según lo dejó saber Antonio Casale a través de los micrófonos de RCN Radio, Radamel Falcao García tomaría una drástica decisión de no llegar a concretar a un acuerdo con las directivas de Millonarios. Según el comunicador, si el tigre no firma con el club para el primer semestre de 2025, entonces vería con muy buenos ojos retirarse de una vez por todas del fútbol profesional, esto debido a que ya no quiere movilizar más a su familia y quiere echar raíces, ya sea en Madrid, España, o en Miami.

El comunicador también confirmó que la decisión de Radamel Falcao se conocerá, a más tardar, este 17 de enero. Si sigue en el equipo, sería un gran acierto por parte de Enrique Camacho, pensando en el proceso que inicia David González. Por su parte, si decide despedirse del equipo embajador, habrá que esperar si también le dice adiós al balompié o se deja conquistar por alguna otra oferta del fútbol internacional. Según las especulaciones, el 9 sigue en conversaciones con las directivas embajadoras para lograr una acuerdo para el tema de sus impuestos.

Actualización tema Falcao pic.twitter.com/gRTvr1yFOO — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) January 13, 2025

¿Por qué el tigre no ha renovado con el equipo?

Hasta hace poco, los rumores apuntaban a que Radamel Falcao García no ha renovado su contrato con Millonarios debido a un desacuerdo económico entre las partes. Aun así, en el mismo espacio radial, Casale confirmó que es por el tema del impuesto al patrimonio y los $3.500 millones que tendría que pagar. Para cubrir ese monto, tanto el tigre como el embajador están buscando patrocinadores; pero hasta ahora el avance ha sido muy mínimo. El objetivo de Falcao es no tener que pagar para jugar en Colombia.

