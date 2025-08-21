El tremendo MacBook con descuento que está casi regalado, se ahorrará más de 2 millones de pesos

Alkomprar lanzó un descuento del 62% en el MacBook Air con chip M1. Así queda su precio final y hasta cuándo estará disponible

Un buen computador no baja hoy de unos 3 millones de pesos, pero cuando decimos bueno, es bueno: que corra todo tipo de programa y sea ideal para realizar diversas tareas al mismo tiempo. Aunque, hay casos en los que surgen ofertas especiales que permiten adquirir uno de estos dispositivos a un precio increíble. En este momento hay un MacBook Air con descuento en Alkomprar, y sin duda se trata de una rebaja realmente significativa. Aquí le contamos más del precio final y hasta cuándo va la promoción para que pueda aprovechar.

Precio final de la MacBook Air con descuento, se ahorrará un buen billete

Quien tiene un MacBook Air sabe que es un dispositivo atractivo, funcional, efectivo y rápido. Por eso, esta oportunidad se debe aprovechar al máximo, ya que queda con un tremendo precio. Según Alkomprar, este producto tiene un precio normal de $6.659.000, pero actualmente está exhibido en su página con un 62% de descuento.

MacBook Air 13

Es decir que hoy se puede adquirir por $2.489.000. Y si se paga con alguna tarjeta Alkosto, puede quedar en $2.339.000. Este MacBook Air es un verdadero gangazo, y este bajón de precio estará disponible hasta el 5 de septiembre. Este es el link por si está interesado.

Características de este dispositivo de Apple

La MacBook Air de 13 pulgadas (MGN63LA/A) es uno de los portátiles más emblemáticos de Apple, reconocido por su ligereza, diseño delgado y potencia inesperada para un equipo tan compacto. Su corazón es el revolucionario chip M1, creado por Apple para maximizar rendimiento y eficiencia. Gracias a él, es posible ejecutar múltiples tareas con fluidez, desde navegación y ofimática hasta edición de fotos y videos en alta calidad.

Este modelo viene equipado con 8 GB de memoria RAM y un disco SSD de 256 GB, lo que asegura velocidad en la apertura de programas, almacenamiento confiable y un sistema que arranca en segundos. Su arquitectura unificada garantiza que el procesador, la memoria y el almacenamiento trabajen en conjunto para brindar una experiencia más rápida y eficiente que generaciones anteriores.

A todo esto se suma su clásica pantalla Retina de 13 pulgadas, con colores vibrantes y gran nivel de detalle, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Su batería de larga duración, el sistema operativo macOS y la portabilidad que ofrece hacen de esta MacBook Air una opción perfecta para estudiantes, profesionales y creativos que buscan un equipo ligero, potente y elegante.

