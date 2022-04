El trago más amargo en la vida de Andrea Serna

.Publicidad.

Separarse del productor Frank Scheuermann, fue una de las peores crisis que afrontó Andrea Serna. Con 29 años, su primer matrimonio fracasó después de una boda de ensueño en la Hacienda Pozo Chico a la que asistieron 300 invitados y ella lució un vestido de ProNovias que compró personalmente en Madrid, España. La caleña y el alemán tuvieron una relación tipo Jet Set, mojaban titulares de prensa cada fin de semana, los más asediados y perseguidos por los paparazzi criollos. Frank Scheuermann no soportó la presión que significaba ser el esposo de Andrea Serna, uno de los motivos que llevaría al divorcio. A pesar de la ruptura, trabajaban en el reality Factor X versión 2009, Andrea Serna como la presentadora y su ex como su jefe. Sin embargo, el ocaso de su primera relación no fue el trago más amargo en su vida.

De su primera tusa, Andrea Serna aprendió a no revelar detalles de su vida privada manteniendo sus relaciones siempre bajo la sombra. En 2010, dos años después de ser la soltera más asediada del país, su mejor amiga, la también presentadora Jessica de la Peña le insistió para presentarle a quien consideraba un excelente partido, un empresario de sangre caribeña, carismático, de buena familia y siete años mayor que ella. Su nombre: Juan Manuel Barraza, hijo del exsenador conservador Rodrigo Barraza (q.e.p.d) y hermano de la exreina de belleza María José Barraza, uno de los iconos de la moda colombiana.

A pesar de las buenas intenciones de Jessica de la Peña, el cruce de agenda de Andrea Serna que se encontraba en plena gira del Factor X le impidió conocerlo. Juan Manuel Barraza vivió en Estados Unidos, estudió Administración de Empresas en Michaells College y luego se especializó en Recursos Económicos y Agrícolas en la Universidad de Vermont. De regreso a Colombia, se instaló de nuevo en su natal Cartagena y se dedicó a trabajar. Con solo 30 años era ya Superintendente de Puertos El Cartagenero, luego tomó las riendas de la Gerencia Regional de la Corporación Financiera del Norte y la Gerencia del Banco Colpatria.

Unos meses después del pedido de Jessica de la Peña, Andrea Serna conoció al empresario en una cita a ciegas, pero el romance inició con otro percance: la distancia. Él vivía en Cartagena y ella en Bogotá. A pesar de la distancia, salieron por un año, la presentadora esquivó las cámaras y prensa evitando que su nueva relación corriera la misma mala suerte de su primer matrimonio.

En 2010 Andrea Serna y Juan Manuel Barraza dieron el sí frente al altar. La presentadora prefirió anunciar la noticia por su cuenta Twitter y hacer pública las fotografías semanas después del matrimonio al que asistieron las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo colombiano, las madrinas fueron sus tres mejores amigas: Jessica de la Peña, Ángela Cardozo y Carolina Cruz. La relación perduró con el paso de los años, en 2014 llegó Luciana, la primera y única hija de la pareja, consolidándose como uno de los hogares más estables del entretenimiento.

No todo sería un cuento de hadas. Cuando explotó el escándalo de la multinacional brasileña Odebrecht, Andrea Serna no imaginó que el nombre de su esposo terminaría sonando en el caso cuando en el 2017, el exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, se convertiría en el primer funcionario en aceptar que recibió sobornos y más de 6 millones de dólares de Odebrecht para adjudicar a dedo el contrato de la Ruta del Sol II que comunicaría el interior del país con la Costa Caribe.

Gabriel García terminó en la cárcel La Picota, un golpe bajo para Juan Manuel Barraza quien era uno de sus amigos más cercanos, se conocieron en la infancia y se graduaron del mismo colegio. No había lugar en el que García estuviera que Barraza no lo acompañara, eran uña y mugre. Fue esa cercanía con la que pasaron de tener una simple amistad a convertirse en socios y en 2013 decidieron crear la firma Canal Logistic, con otros inversionistas. Por eso, la Fiscalía llamó a interrogatorio a Juan Manuel Barraza para que aclarara de dónde provenía la suma de dinero que Gabriel García invirtió en Parque Industrial TLC de Las Américas S.A. por medio de su sociedad. Para ese entonces Andrea Serna renunció al Canal RCN después de haber trabajado 15 años como su presentadora estrella, con la situación de su esposo decidió darse un ‘break’ de los medios durante unos meses mientras la investigación avanzaba.

La Fiscalía nunca pudo probar si el empresario cartagenero habría recibido parte del dinero que Odebrecht le dio al ex viceministro de Transporte. Sin embargo, dos años después el nombre de Juan Manuel Barraza volvió a ser mencionado en el caso cuando el empresario brasileño Luiz Antonio Bueno, presidente de Odebrecht para el momento en que se dio corrupción, prendió el ventilador y se convirtió en uno de los testigos claves de la Fiscalía, revelando que las reuniones entre los miembros de la multinacional brasileña con Gabriel García en la que arreglaron como sería la entrega de los 6 millones de dólares eran, nada más y nada menos, que en el apartamento de su gran amigo Juan Manuel Barraza. También asistía a Daniel García Arizabaleta que fue acusado formalmente hace un mes por su participación en Odebrecht lo que sacó del camino su aspiración al Senado.

Ante las acusaciones, el esposo de Andrea Serna siempre ha asegurado ser inocente y aunque las reuniones fueron en su apartamento, él nunca participó en ellas pues se encontraba en el momento haciendo una maestría en Estados Unidos. Después de su trago amargo, Andrea Serna regresó triunfal a la televisión en el Canal Caracol presentando The Wall, un nuevo formato que no prosperó, sería con el Desafío 2019: Super Regiones que Andrea Serna se dispararía de nuevo, ha sido tanto el éxito del reality que ya ha presentado Desafío The Box en el 2021 y 2022. Por el momento, el nombre de su esposo no ha vuelto a sonar en el radar de la Fiscalía que ante su falta de acción junto a la del gobierno colombiano en los últimos cinco años frente a Odebrecht, agentes del FBI pusieron la lupa sobre el caso y aterrizaron a Colombia. Desde entonces, han recogiendo el testimonio de 14 testigos claves y se encuentran alistando baterías.

