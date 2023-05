El trago, el vicio de los políticos, es la droga más destructiva en Colombia

.Publicidad.

No existen frases más huecas y desobedecidas en Colombia como las que ponen en cualquier empaque o botella de cualquier bebida embriagante: “Tómese con moderación” “El exceso de Alcohol es perjudicial para la salud”. El 90% de la gente aquí no toma con moderación, toman a lo maldita sea y muchos terminan con el Hígado destrozado y/o con cáncer estomacal por el uso y el abuso.

Como ahora soy abstemio, puedo ver entonces con cierta luz que me da la sobriedad la transformación de amigos y amigas desde que se toman el primer trago hasta cuando quedan profundos de la perra: Al principio se les nota cierta euforia, se ponen agudos en su pensamiento, lanzan buenos apuntes y a veces hasta buenos chistes, pero como no saben cuándo parar y al igual que los junkies “persiguen al dragón” o sea buscan con más dosis ( o más tragos en este caso) sentir esa primera, única y placentera sensación inicial de ese primer chute, de esos primeros tragos….con más alcohol. Entonces empieza el ralentizamiento, el agüeve y la memoria selectiva. Por alguna razón neuronal les afloran ciertas anécdotas de nuestra amistad y las repiten decenas de veces en poco tiempo “¿Se acuerda cuando…etc, etc?”

- Si parce, me lo recordó hace 15 minutos no se acuerda?

-Ah si, si jejeje

. A continuación sigue la exaltación de la amistad y la revelación de algún secreto:

“Ud es mi mejor amigo, que digo, mi hermano perdóneme por tratar de caerle a su novia”

-Que qué?

-No sabía? Fresco deje así, además vea, hace cuanto nos conocemos? Como 15 años no? A ella hace cuanto la conoce?

-Parce eso no interesa ella tiene tetas y vagina, sumercé no, y si las tuviera sería una vieja feísima y yo no intentaría nada con usted.

-Jajajaja touché.

Acto seguido si es que no vomitan, quedan profundos. Hablando de novias tuve una ex alcohólica que me pedía que la acompañara a reuniones de AA (Alcohólicos Anónimos) y era bien curioso, alrededor del local había como 5 estancos, al poco tiempo me pillé que muchos dipsómanos se la pasaban todo el día yendo y viniendo del tomadero a las reuniones de AA, entraban caídos de la perra a tomar tinto gratis y se echaban agua en la cara, y se dormían oyendo testimonios de otros alcohólicos, se despertaban, juraban nunca más tomar enfrente de todos y recitaban como un padrenuestro la oración de los 12 pasos a los quince minutos…de cabeza al estanco de nuevo. Que lindo. Y que negociazo para los dueños de los tomaderos, con razón conté como 5.

El caso que me reafirma que el trago es una mierda por ser un arruina-vidas, es el de un amigo de toda la vida que falleció hace un año y medio ya. Toda su existencia se transversalizó por el alcohol, por ejemplo la única mascota que tuvo, una perrita criolla la bautizó Ginebra,(¡¡) andaba con una cachucha que decía en inglés: Estoy enguayabado, no me jodan. Y cuando trataba de dejarlo el “Cold Turkey” como dicen los gringos, es decir, el síndrome de abstinencia lo hacía retorcerse en el piso de los dolores estomacales tan bravos, nunca pidió ayuda profesional (y la familia tampoco ayudó mucho, hay que decirlo) entonces para calmar esos dolores volvía a tomar, sus últimos meses fueron de total y absoluta auto destrucción, terminó tomando “Chamber” o sea Alcohol antiséptico con Frutiño y en una borrachera de esas tan duras, totalmente solo, broncoaspiró (se ahogó en su propio vómito). Encontraron 3 días después ya su cadáver descompuesto, nadie lo extrañó esos 3 días. Tenía 53 años. ¿Qué vida fue esa? ¿Qué muerte fue esa?.

Los casos de violencia intrafamiliar, de accidentes de tránsito por el Alcohol se cuentan por millones, y entre más tercermundista sea el país, peor. -Senadores malacopas con los pantalones meados, otro manejando borracho y cuando la policía lo coge saca a relucir que lo votaron 50.000 personas- En alguno de esos casos sirvió la frase “Tome con moderación”? Claro, hay predisposiciones genéticas adictivas, carencias afectivas, problemas mentales que se potencian para que ocurran esas tragedias, como también hay gente que sabe cuándo parar, que se conocen y/o que pidieron ayuda, por más radical que suene renunciaron al placer y no volvieron a tomar una gota en su vida. Es placentero después de una buena comida un vino, un Whisky pero si uno se conoce y sabe que no puede parar, pues que necesidad de arruinarse la vida?