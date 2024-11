- Hamburguesas artesanales: el top 5 del sur de Bogotá

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

Escribo sobre gastronomía aproximadamente desde hace 14 años y siempre he expresado que los que se dedican a esto y los que organizan festivales de hamburguesas, sobre todo en la capital del país, bien sea en audiovisual o escrito, muchas veces discriminan o son elitistas, pues piensan que la buena mesa solo existe de la calle 26 para el norte, siendo injustos con emprendedores con ideas novedosas, conceptos nuevos y recetas que no tienen nada que envidiarle a restaurantes ubicados en sectores como la zona G, Chapinero, Usaquén, el parque de la 93 o la zona T.

Yo que cuando viví en la ciudad que me vio nacer y que siempre estuve en localidades del sur y del occidente de Bogotá, siempre he querido, resaltarlos, ponderarlos y darles su lugar de importancia dentro del mapa gastronómico de la ciudad más importante de Colombia.

Aquí va un listado de excelentes hamburguesas que usted debería darse la oportunidad de probar en barrios como Santa Isabel, Ciudad Montes, Castilla y Villa del Río.

XL GOURMET

Conozco este lugar desde cuando nacieron en el barrio Modelia, he sido testigo de su crecimiento, el cual mayoritariamente ha apostado en localidades del sur occidente de Bogotá. El que entre a alguno de sus locales, inevitablemente saldrá sorprendido al examinar su carta; recetas de hamburguesas con reducciones de vinagre balsámico, BBQ de manzana, crocantes de guayaba, etc. Su concepto reza que es "la hamburguesa a su medida", para que no haya excusa cuando van en familia, pueden pedir lo mismo, pero en diferente tamaño y acorde con el apetito del comensal. Tallas de hamburguesas S, M, L, XL, XXL, XXXL y hasta monstruosa para hambres como la mía. Con puntos de venta en Castilla, Ciudad Montes, Américas, Modelia, Suba y hasta Mosquera, XL Gourmet se ha venido posicionando como uno de los referentes en cuanto a hamburguesas artesanales, sobre todo en el sur y occidente de la ciudad.

En mi más reciente periplo probé nuevos sabores como "la monster", una hamburguesa con una deliciosa mezcla de 200 gramos de carne o 200 gramos de filete de pechuga, acompañada con queso mozzarella, tomate, cebolla grillé, pollo y cane desmechados, glaseados en mermelada de tocineta, lechuga, champiñón y plátano maduro. Otra de las más recientes creaciones (o por lo menos yo no la había probado) es la hamburguesa "magnífica", una mezcla de 200 gramos de carne o filete de pechuga, queso mozzarella, tomate, cebolla grillé, tocineta salteada, piña en trozos reducida en miel y panela, con abundante queso costeño rallado. De todas maneras, no me podía ir sin probar la que hasta ahora es mi favorita del lugar y se trata de la hamburguesa balsámica (es única y no la va a probar en otro lugar) con 200 gramos de carne o filete de pechuga, queso mozzarella, tomate, cebolla grillé, tocineta salteada y glaseada en una reducción de balsámico aromatizado con vino tinto. ¡Es una maravilla de hamburguesa! se consigue sola $32.900 o en combo a $39.900 que valen totalmente la pena.

Direcciones: Modelia, calle 23 No 81d 33

Castilla, calle 8 No 72a 30

Ciudad Montes, calle 8 sur No32d 12

Suba, centro comercial Plaza Imperial

Centro comercial Plaza de las Américas

Mosquera, calle 18 No 5- 25

Instagram: @xlgourmet



SAN ISIDRO BURGUER

Los boyacenses se caracterizan por su humildad, su sencillez, su tenacidad y sus ganas de trabajar, y este también es el caso del dueño de esta marca, quien a través de los años ha ido posicionando la marca que creó en barrios como Santa Isabel y Ciudad Montes, y también siendo profeta en su tierra montando locales en Duitama y Sogamoso. Alejandro, un apasionado de las buenas hamburguesas creó una carta maravillosa en las que se destacan recetas como la "blue burger", ganadora en un festival de hamburguesas en el departamento de Boyacá. Lleva un toque especial de queso azul, bacon crujiente, blueberries, carne artesanal de la casa, cogollos europeos y la salsa de la casa. Otra receta que usted va a probar solamente acá; la "perla burger" es otra de las novedosas creaciones del chef Alejandro, y consta de una combinación de sabores diferentes, carne artesanal de primera, bacon crujiente, mozzarella crocante y todo eso bañado en una deliciosa mermelada de tomates cherrys. San Isidro merece un capítulo aparte porque lo que hacen aquí es novedoso y diferente; tendré que visitarlos pronto en los puntos de Duitama y Sogamoso en donde son aún más famosos y donde sus habitantes expresan mucho sentido de pertenencia por la marca. Otro par de hamburguesas recomendadas son la "NN2", la cual es perfecta para los mantes de la piña asada que combinan con bacon crujiente, un delicioso BBQ de guayaba, queso mozzarella y por su puesto la carne artesanal que es de óptima calidad. Para apetitos más voraces, recomiendo la "parce burger" (toque especial de queso Philadelphia, BBQ hecho con el famoso ron parce, bacon crujiente, carne artesanal, cebolla cruda y tomates frescos) y la "barrigona" (hamburguesa insignia de la casa con una mezcla de carne artesanal, queso, tajadas de maduro, carne desmechada con maíz, lechuga, cebolla y tomate.

SIB (San Isidro Burger) tiene bebidas para acompañar como cervezas nacionales e importadas, mojitos, limonadas y jugos en agua o en leche.

Direcciones: Santa Isabel, calle 3 No 26a 16

Ciudad Montes, calle 8 sur No 37- 27

Duitama, carrera 13 No 17- 32

Sogamoso, carrera 11 No 14- 55

Instagram: @san_isidro_burger



REPUBLIC WW

Aunque su nombre va más direccionado al ramo de las alitas picantes, Republic WW a pesar de su corta edad en el mercado, ya es un peso pesado de las hamburguesas en el barrio Ciudad Montes. Unas instalaciones amenas, una actitud de servicio de excelencia al cliente en todos y cada uno de sus empleados, unos precios muy competitivos y unas hamburguesas como para chuparse los dedos, hacen parte de las características de este restaurante que está causando sensación desde su apertura hace pocos meses.

Es un verdadero espectáculo ver como los meseros pasan unas torres de alitas gigantes con mucha pericia, bandejas grandes de salchipapas como la "salchisalvaje" (mix de papa criolla y francesa, salchicha americana, carne desmechada, queso mozzarella, maíz tierno, guacamole, pico de gallo y salsa de la casa), los chichulines crocantes, los camarones apanados o el corte flameado de tomahawk de un kilo a la mesa. Pero bueno, me desconcentré un poco porque lo que nos concierne es el tema de hamburguesas que las hay y son igualmente buenas. A mí y a mi hijo nos recomendaron los meseros que probáramos la hamburguesa "rib burger" (carne de res, queso cheddar, costilla de cerdo ahumada, tocineta, lechuga y tomate) y la "Jack Burger" (pan pretzel, carne cien por ciento artesanal de 125 gramos, cebolla crispy, salsa BBQ, bañada en salsa de queso y tocineta).

La verdad es que quedé en deuda y para disfrutar bien del menú del lugar hay que hacer varios viajes; quedo pendiente de probar las papas salvajes, los patacones, los chicharrones carnudos y las empanaditas que me dicen que son campeonas.

Dirección: calle 8 sur No 31d 12 Ciudad Montes

Instagram: @republic_ww



MANOLOS GOURMET

Mi admiración y respeto para el chef Manuel Alejandro Gómez Roa y su esposa Angie Nataly Perdomo Díaz, porque apostaron con impetu a abrir su negocio desde el principio en el barrio que los vió nacer (Villa del Río). Él, que tiene vasta experiencia trabajando en restaurantes y hoteles del norte de la ciudad, es puro talento en sus manos a la hora de cocinar. Ella es la disciplina, la buena administración, la del empuje, la de las buenas ideas y sobre todo la inspiración de "Manolos" para hacer las hamburguesas más ricas y las que más se venden en este tradicional barrio del sur de Bogotá. Uno de verdad no se las cree cuando entra a este sitio porque parece que estuviera por allá en las zonas más exclusivas de la ciudad, gastronómicamente hablando. 7 ambientes diferentes para que los comensales se deleiten con un clima sobrio y exclusivo de acuerdo con el tipo de ocasión o celebración. En el primer piso hay como una especie de carpitas tipo pic nic que mayoritariamente escogen los jóvenes que son fan del restaurante. También hay sillones grandes y muy cómodos en otro salón del local para que uno se sienta como en casa.

A ojo cerrado deben probar hamburguesas como la "Tasty Chees", una receta con doble carne de res artesanal tipo smash, doble pan broché relleno de queso cheddar, cebolla blanca asada, queso cheddar, relish de pepinillos y jalapeños, y salsa especial de la casa. Manolos tiene hamburguesas con experiencia a la mesa, como por ejemplo la "New York", la cual envuelven en un cilindro que rellenan de queso fresco cheddar y retiran al momento de servir, de verdad que es un espectáculo ver como espolvorean la tocineta y como cae la salsa de queso sobre el pan de la hamburguesa mientras se mezcla con la salsa de la casa. Otra recomendación es la hamburguesa "chancho", una mezcla de carne 100% de res, 200 gramos de tocineta, 80 gramos de queso mozzarella, vegetales frescos, pan artesanal brioché, salsa BBQ de la casa y salsa cheddar.

Manolos Gourmet y su chef Manuel Alejandro merecen extenderse un poco más en un capítulo aparte del que hablaré pronto, porque es una persona con principios, con amor por lo que hace y por sentido de pertenencia con su barrio. Tanto así que hace poco abrió otro restaurante, pero esta vez de cocina de autor, y aunque se pensaría erróneamente que en el sur eso no pega, está teniendo un abrumador éxito con su nueva creación, el restaurante de alta cocina bautizado como "Celestina".

Dirección: calle 57B sur No 66- 64

Instagram: @manolo.gour



EL BUSETERO

Le tengo mucho cariño a este restaurante, porque fue en donde hice mi primer video para Canal Capital, el canal de todos los bogotanos. Recuerdo que fue un total éxito en redes por su concepto (un local que cuando usted entra asemeja a subirse a unos de esos viejos buses en donde nosotros los ochenteros íbamos al colegio), por su abundante comida, excelentes ingredientes, recetas novedosas y por la historia que hay detrás del dueño (alguien que pagó su carrera de chef a punta de manejar buseta en Bogotá en la antigua empresa Conalmicros). Volví sin dudarlo y no ha cambiado en nada la calidad, siguen siendo pioneros de las buenas hamburguesas artesanales en el sector de Ciudad Montes; hay entretenimiento mientras se espera el pedido con juegos antiguos como parqués y stop (los individuales desechables tienen ya estampado los cuadros). Pero como en todo negocio gastronómico lo mejor es su cocina, recetas originales en varios tipos de comidas rápidas como una nueva idea de hamburguesa de patacón maduro, chicharrón carnudo, salsa de tocineta y vegetales. Ya en preparaciones tradicionales, todas las hamburguesas vienen con vegetales frescos, salsa busetero y carne elaborada artesanalmente. Por ejemplo, la H1 puede pedir pedir además de queso y vegetales en tamaños "corriente, colectivo y ejecutivo". La H3 en cambio tiene ingredientes adicionales como chorizo, maíz, cebolla caramelizada y queso; y la que a mi más me gusta es la H5 que lleva anillos de cebolla, salsa de champiñón y queso. ¿por qué esos nombres? son rutas antiguas de buses de la Bogotá antigua en empresas como Conalmicros, Sidauto, Cootrandes y Expreso Panamericano.

¿Qué más se puede disfrutar aparte de hamburguesas? perros calientes (recomendado el P4), patacones, alitas, salchipapas, alitas, combos infantiles, costillas y algunos cortes de carne. ¡Pregunten por los jugos que son muy top!

Dirección: Calle 8 sur No 39- 26 Ciudad Montes

Instagram: @elbuseterores



YIBI´S FOOD

Otro ejemplo de tenacidad en este buen sitio de comidas rápidas en el barrio Castilla al suroccidente de la capital; Yibi´s Food comenzó una historia de transformación y renovación que desde siempre ha sido un referente de hamburguesas, cortes de carne, perros calientes, etc. Yibis Salinas, Bogotana de pura cepa, de esas que siente orgullo por su ciudad, por su barrio y por sus vecinos que son sus amigos, pero también sus comensales, decidió hace poco darle un nuevo aire al negocio renovando su imagen y reflejando su visión y pasión por las hamburguesas artesanales de calidad. Usa ingredientes de primera calidad, panes artesanales con proveedores locales que apoya y utiliza una carne que tiene fama y prestigio en el sector en donde atiende todos los días desde hace ya varios años. El restaurante es un punto de encuentro obligado por su ambiente acogedor, por la experiencia a la hora de morder una de las mejores hamburguesas de la ciudad, y siempre ha sido cómplice de momentos especiales de amigos, vecinos y familiares.

Llegué a este sitio por una recomendación de un amigo que tiene una panadería especial que le elabora el pan desde hace un par de años, y de verdad que tenía razón. Basta saborear la carne de sus hamburguesas para saber que realmente cumplen con todos los requerimientos para ser una verdadera receta artesanal, y lo mejor, con precios altamente competitivos teniendo en cuenta que usan ingredientes de primera calidad. Al llegar a examinar la carta, me llamaron la atención principalmente la "artesanal criolla" (carne de hamburguesa artesanal, pan brioché, queso cheddar, huevo frito, cebolla grillé, verduras frescas y salsa de la casa), la hamburguesa con "salsa de pollo y champiñón" (carne de res artesanal, queso, salsa de pollo desmechado y champiñones, verduras y salsa de la casa) y la "artesanal doble" (dos porciones de carne artesanal, pan brioché, queso cheddar, verduras y salsa de la casa).

Otras opciones que puede probar en caso de que alguien de la familia no quiera hamburguesa son los platos especiales como las alas, la pechuga a la plancha, encebollada o gratinada, el churrasco, las costillas de cerdo, la mazorcada, un plato mixto buenísimo de res y pollo, encebollado o gratinado, y para finalizar échense una miradita a las buenas opciones que tienen también en la parte de los perros calientes (sobre todo el mexicano y el ranchero).

Dirección: calle 8 No 73B 07 barrio Castilla

Instagram: @yibysfood