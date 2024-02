El tire y afloje de Caracol Televisión y Canal RCN por el rating de la tv colombiana

.Publicidad.

El rating de la televisión colombiana sigue siendo un tema de gran disputa entre dos canales. Se trata del Canal RCN y Caracol Televisión, quienes hoy en día tienen varias producciones y programas enfrentándose entre sí. Sin embargo, hay un duelo de titanes que se da cada noche en el horario prime. Por un lado nos encontramos con la novela de Rigo, historia que narra la vida del ciclista. Por el otro lado nos encontramos con el popular reality La Voz Kids que se ha convertido en un éxito con cada temporada. Ambos programas se encuentran hoy en día compartiendo la punta de la lista y hasta el momento todo va así.

¿La Voz Kids o la novela de Rigo? Así va el pulso entre Canal RCN y Caracol Televisión

Como dijimos anteriormente, por el lado de Caracol Televisión nos encontramos con La Voz Kids. Este reality creado para niños ha sido un total éxito temporada tras temporada. Con el fin de mantener el programa igual de exitoso, el canal ha hecho diferentes cambios para hacerlo más atractivo. En efecto, este cambio ha dado buenos resultados y prueba de esto es su rating actual. Antes de que regresara su competencia, el programa era el absoluto rey del rating de la televisión colombiana. Sin embargo, las cosas han cambiado durante las últimas semanas.

🇨🇴 #RatingOficial 13 de febrero de 2024 pic.twitter.com/tL0YfvqUX9 — Kantar IBOPE Media (@K_IBOPEMediaAL) February 14, 2024

Desde hace algunos días la novela de Rigo volvió con capítulos nuevos al canal RCN. Muchos se alegraron al escuchar esta buena noticia. Su regreso tuvo resultados inmediatos, pues rápidamente la historia ocupó el primer lugar. Claro que durante estos últimos días, los números han estado de un lado y del otro. Eso sí, los programas que no han logrado levantar son Arelys Henao 2 y La Casa de los Famosos. Ambos proyectos no han tenido el rating esperado, esto no quiere decir que no tengan una buena audiencia. Lo cierto es que la pelea sigue latente y no parece haber un claro ganador.

La mala noticia es que ya se sabe en concreto el número de capítulos que le quedan a la novela de Rigo. De llegar a acabarse antes, el Canal RCN debería estrenar una bomba para seguir con esta pelea. Y es que, esta disputa actual enfrenta a un reality en contra de una novela y lo más seguro es que esto siga siendo así.

