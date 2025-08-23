 El televisor 4k de 50 pulgadas que está a mitad de precio en Falabella

Si está pensando en cambiar de televisor, esta es la oportunidad para conseguir un excelente producto a un costo bastante asequible

agosto 23, 2025
En medio de la temporada de ofertas, uno de los productos que más está llamando la atención es el televisor JVC de 50 pulgadas LED 4K HDR Smart TV, disponible con un 50% de descuento en Falabella. Esta rebaja representa una oportunidad única para acceder a un dispositivo de alta calidad tecnológica a un precio más accesible.

El televisor cuenta con resolución Ultra HD 4K, lo que garantiza imágenes más nítidas y detalladas, acompañado de la tecnología HDR, que mejora los contrastes y colores para una experiencia visual más realista. Con sus 50 pulgadas, es ideal tanto para salas familiares como para habitaciones grandes, ofreciendo una inmersión completa en películas, series o eventos deportivos.

Además, al ser un Smart TV, permite la conexión directa a plataformas de streaming y aplicaciones como Netflix, YouTube o Prime Video, sin necesidad de dispositivos adicionales. Su interfaz es intuitiva y rápida, lo que facilita el acceso al contenido favorito con pocos clics, mientras que la conectividad Wi-Fi y sus múltiples puertos permiten mayor versatilidad para conectar consolas, parlantes o computadores.

Este televisor que generalmente cuesta $2'399.900 no solo destaca por su calidad de imagen y funciones inteligentes, sino también por la relación costo-beneficio que representa el descuento. Comprar un dispositivo de estas características a mitad de precio es una inversión que eleva la experiencia de entretenimiento en el hogar, con la confianza de una marca reconocida y el respaldo de una tienda oficial, dejandolo en $1'199.900.

