El potente computador de Apple que tiene 62% de descuento en Ktronix

Si está pensando en adquirir un computador de gama alta esta es su oportunidad para comprar una Macbook por un excelente precio

En el marco de las ofertas tecnológicas, uno de los productos más atractivos en Ktronix es el MacBook Air de 13 pulgadas con chip M1, que actualmente se encuentra con un 62% de descuento. Esta promoción convierte a uno de los portátiles más destacados de Apple en una opción accesible para quienes buscan potencia, diseño y durabilidad.

Anuncios. Anuncios.

El MacBook Air con chip M1 revolucionó la línea de computadores de la marca al integrar un procesador diseñado por Apple que ofrece mayor velocidad y eficiencia energética. Esto se traduce en un rendimiento fluido al ejecutar múltiples tareas, editar fotos o videos, y hasta trabajar con aplicaciones exigentes, todo con un bajo consumo de batería que permite hasta 18 horas de autonomía.

Este modelo incluye 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento de 256 GB, lo que asegura rapidez en la ejecución de programas y suficiente espacio para documentos, proyectos y archivos personales. Su pantalla Retina de 13 pulgadas brinda colores vivos y una definición superior, ideal tanto para el trabajo como para el entretenimiento. Además, su diseño delgado y ligero lo hace práctico para llevar a cualquier lugar.

Anuncios.

Con el respaldo de Apple y el atractivo precio en Ktronix donde pasa de costar $6'659.000 a $2'489.000, el MacBook Air con chip M1 se posiciona como una de las compras más convenientes del momento. Su descuento del 62% lo convierte en una oportunidad única para acceder a un dispositivo de alta gama, pensado para quienes buscan productividad, movilidad y una experiencia tecnológica de primer nivel.

Anuncios..

|También le puede interesar: El televisor 4k de 50 pulgadas que está a mitad de precio en Falabella