 Los mejores parques para elevar cometa en Bogotá este 2025

Los mejores parques para elevar cometa en Bogotá este 2025

Si va a elevar cometa aquí le mostramos las recomendaciones y algunos de los lugares ideales para compartir esta temporada en familia

Por:
agosto 23, 2025
Los mejores parques para elevar cometa en Bogotá este 2025

Anuncios.

Agosto siempre ha sido el mes ideal para volar cometa en Bogotá. Los vientos característicos de esta temporada convierten a la capital en el escenario perfecto para que familias y amigos disfruten de esta tradición que combina diversión, colorido y encuentro al aire libre.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá recomendó a la ciudadanía practicar esta actividad en espacios amplios y seguros, evitando zonas con cables de alta tensión o vías transitadas. Por eso, aquí le mostramos seis parques como los más apropiados para elevar cometa durante esta temporada.

Entre ellos se encuentran el emblemático Parque Simón Bolívar, el Parque de los Novios, el Regional La Florida en límites con Engativá, y el Metropolitano El Tunal en Tunjuelito. También destacan el Parque San Cristóbal, en el oriente de la ciudad, y el Carmen de la Laguna en Fontibón, todos con horarios de acceso de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Anuncios.

Con estas recomendaciones, las autoridades invitan a disfrutar de agosto de forma segura, aprovechando la fuerza del viento para mantener vivas las tradiciones que hacen de este mes un momento especial en Bogotá.

|También le puede interesar: El tranquilo pueblito de Cundinamarca a dos horas de Bogotá, ideal para desconectarse de la rutina y caos de la ciudad

Compártelo
Sigue a Las2orillas.co en Google News
-.

Anuncios.

Anuncios.

Inscríbete al boletín de Las2orillas
Etiquetas: , ,
0
La historia de Buscalibre, el negociazo de vender libros por internet que factura USD 100 millones

La historia de Buscalibre, el negociazo de vender libros por internet que factura USD 100 millones

Así ha sido el camino de San Basilio de Palenque en su lucha para ser municipio

Así ha sido el camino de San Basilio de Palenque en su lucha para ser municipio

Los comentarios son realizados por los usuarios del portal y no representan la opinión ni el pensamiento de Las2Orillas.CO
Lo invitamos a leer y a debatir de forma respetuosa.
-
comments powered by Disqus