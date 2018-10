El talento musical de los jóvenes paisas se va de gira a Estados Unidos

80 jóvenes talento de Medellín están listos para despegar hacia los Estados Unidos y materializar el sueño de sus vidas. La gira abarcará más de 3 ciudades estadunidenses y se presentarán en 5 oportunidades aproximadamente. La idea de esta gira es dar a conocer el talento musical que se deriva de la capital paisa desde su identidad, sus características, sus dificultades y su cultura.

“La gira en la que tengo el placer de participar es una gran oportunidad para el crecimiento personal y la formación en música, cuando me di cuenta de que había pasado me puse a llorar de la felicidad”, dijo Sara Riazo Calixto, quien hace parte de los jóvenes de la Red de Escuelas de Música de Medellín quienes se presentarán en Boston, Baltimore y New Jersey, Estados Unidos, en un concierto llamado “Medellín canción viva”.

Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de Medellín, aseguró que por la Red de Escuelas de Música han pasado más de 35.000 niños y jóvenes en los 22 años de historia que lleva esta escuela de vida. “Más que formarse para tocar un instrumento, en las escuelas nuestros niños y jóvenes aprenden a ser buenas personas, que es lo más importante de esta red de educación, esperanza, orgullo, cultura y paz”, apuntó Gutiérrez Zuluaga.

Por su parte, Juan Fernando Giraldo Lopera, director de la Red de Escuelas de Música de Medellín, las giras internacionales son muy importantes para la red. “Además de cumplir los sueños de los niños y jóvenes y poder mostrarle al mundo el talento musical de Medellín, se convierten en un punto de análisis para reflexionar sobre el camino recorrido y las metas por cumplir”, expresó.

Medellín Canción Viva, como se ha denominado la presentación que harán estos estudiantes, son composiciones creadas por ellos mismos al inspirarse en las sonoridades de sus territorios. Se trata de temas en donde suena la identidad, la memoria, el color y el sabor de lo que se es en Medellín, y lo que se hace para que cada vez más la capital antioqueña sea una ciudad de artistas.

“Todo en mi vida está permeado por la música”, manifestó Juan Esteban Mejía Uribe, otro de los 80 jovenes talento, quien dijo que sus maletas están llenas de sueños y listas para partir a la gira. “Espero conocer el talento de otras personas y que ellas conozcan lo que hacemos en Medellín, queremos transmitir el potencial que tenemos los jóvenes paisas”, indicó el joven músico.