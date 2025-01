El talco está acabando con el Carnaval de Negros y Blancos

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

enero 20, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Es manifiesta la preocupación de la ciudadanía de Pasto y de Nariño en la preservación de su Carnaval como su máximo bien patrimonial. Son múltiples las voces que le piden al señor alcalde del Municipio de Pasto que se le ponga fin a la costumbre de arrojar sustancias como el talco y la espuma, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha desviado el verdadero propósito del juego ameno. Las nuevas generaciones desconocen que décadas atrás el juego era moderado y se lo hacía con talco perfumado y se lo expedía en envases apropiados, pero no se arrojaba de manera agresiva o en cantidades desproporcionadas que desboca en lo grotesco.

Pero la preocupación no solo llega allí, sino que propios y turistas reclaman la oportunidad de poder apreciar las obras de arte que desfilan en formato de carrozas, de comparsas, murgas, disfraces individuales, colectivos coreográficos y un derroche de creatividad que solo se puede ver en Pasto. Son meses y meses, días y noches que nuestros artesanos dedican para que el público asistente a nuestro Carnaval lo disfruten en un día, en un desfile que quedará grabado en la memoria y en la nostalgia de haber visto pasar carrozas de fantasía.

..Publicidad..

Lastimosamente, se está perdiendo parte de ese disfrute por el juego desbordado. Nuestra gente se caracteriza por ser amable y pacífica, pero algo no está bien, ese arte maravilloso lo estamos dejando de ver porque algo nos impide, y es el juego cuando se torna brusco. Indudablemente que ya no podremos volver a los viejos tiempos de la polvera. No lo vemos posible.

...Publicidad...

Igual, como sucedió con las campañas que adelantamos en contra del desperdicio de agua el 28 de diciembre, se lo logró con acciones que se constituyen en alternativas, en lograr sustitutos a lo que es nocivo para el medio ambiente y la salud de las personas y nos impide otros disfrutes amenos y lúdicos. No es pedirle al señor alcalde la prohibición por la prohibición: enfáticamente lo que queremos es discutir en una mesa de diálogo qué es lo más conveniente que, de hecho, muchos líderes se han pronunciado a través de la recolección de firmas, han escrito unos documentos muy bien soportados para que seamos parte del cambio que pide a gritos la naturaleza.

....Publicidad....

Desde esta columna de opinión queremos proponerle a la ciudadanía de Pasto, de Nariño y de otras regiones donde se celebra el Carnaval al inicio del año, que adoptemos alternativas que nos permitan jugar ‘más civilizadamente’, sin que se interrumpa el sano disfrute de este maravilloso Carnaval de Negros y Blancos. Le proponemos a la ciudadanía, al señor alcalde, a las directivas de Corpocarnaval, a la Secretaría de Cultura que reemplacemos el talco (que no es talco), por cosmético blanco y derrochar armonía con ‘la pintica blanca’. De lo que estamos seguros es que, en ese increíble sentido de pertenencia de los pastusos, lo van a adoptar con facilidad.

Aprovecharíamos el cambio para estimular el arte en el rostro con concursos de maquillaje artístico. Y, como si fuera poco, implementaríamos en los desfiles el ‘Body Paint’ o pintura artística en el cuerpo. Tengan en cuenta que mientras persista el juego con el llamado talco (que no es talco), estos elementos artísticos no se los puede llevar a cabo. Sería una especie de ‘Arco Iris en el asfalto’ pero no en el asfalto sino en el cuerpo y en el rostro.

Lo otro, el cuerpo médico y expertos han sustentado muy bien el tema de las afectaciones a la salud por el ‘bendito talco’ con enfermedades de la piel, ojos, gripa poscarnaval, etc. La cantidad de agua que se desperdicia lavando las calles y la cantidad de cascajo que se extrae de los sumideros y alcantarillas. La cantidad de inmundicias que llegan a los ríos y alcalinizan el agua. El ser humano no puede seguir siendo el ser miserable que desprecia lo que da vida. Sencillamente, queremos un carnaval que respete la naturaleza y que el ser humano deje de autoinfligirse daños a su salud, aumentando las razones para destruir su hábitat y su propio organismo. Pedimos un Carnaval ecológicamente sostenible.

Y no es cierto que la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al Carnaval de Negros y Blancos se haya hecho al juego con cosmético y al talco. Pero sí forma parte de la tradición. Además, la espuma pertenece al carnaval carioca del Brasil. La declaratoria de la Unesco dice expresamente: es Patrimonio Cultural Inmaterial por:

El acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación.

Su carácter integrador, que contribuye a la cohesión social y a la identidad.

Su representatividad, ya que es una expresión de la cultura de una comunidad.

Esto nos permite determinar que el juego brusco, la agresividad, en ocasiones la violencia, no hacen parte del deleite de la observación detenida a unas excelsas obras de arte con carácter mundial. Nos deberíamos preocupar porque el carnaval sea con elementos nuestros, con música colombina o nariñense, pero no de otros carnavales o fiestas populares como las de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile o Argentina. ¡Por un Carnaval ambientalmente sostenible!

También le puede interesar: https://www.las2orillas.co/asi-se-vivio-el-carnaval-de-negros-y-blancos-en-2025-carrozas-desfiles-conciertos-y-mas/