El sueño que cumplió Egan Bernal después de su accidente: le sirvió el fogueo en el Critérium Dauphiné

A pocos días de que inicie el Tour de Francia, los equipos que participarán en la carrera ya empezaron a confirmar los corredores que los representarán. Por el lado del Ineos, equipo en el que milita Egan Bernal, anunció que el corredor colombiano hará parte de la competición, después de estar ausente durante los últimos tres años; y aunque los rumores aseguraban que el zipaquireño podría perderse la carrera, después de hacer parte de importantes competiciones, finalmente, cumplió el objetivo que tenía trazado para este año.

Hay que recordar que el colombiano siempre dejó claro que quería volver a la máxima competición del ciclismo; y en aras de tomar ritmo para estar en el Tour de Francia, se fogueo en varios carreras. Una de ellas fue el Critérium del Dauphiné, vuelta que muchos aseguraron definiría si sus jefes lo tendrían en cuenta para la carrera más importante del mundo. El colombiano terminó en la casilla 12, y eso pareció ser suficiente para el Ineos, que lo anunció como uno de los ocho pedalistas que representarán al equipo.

Además, Egan Bernal no será el único colombiano con el maillot del Ineos, ya que Daniel Felipe Martínez, el corredor soachuno que ha sabido ganarse un espacio en la escuadra, y que en las ultimas competiciones ha demostrado que tiene capacidad de más, también fue anunciado como uno de los escarabajos que podría dar la sorpresa en los Pirineos.

🗣️ "We’ve selected an exciting group of riders that bring a mix of skills and experience. The strength of this team will lie in the way we take on the race, and how we approach each stage."



Get the pre-#TDF2023 thoughts of Rod Ellingworth and our riders: https://t.co/rDcuyi51xN pic.twitter.com/9cXBYFAjMo