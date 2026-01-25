Recompensa de $550 millones por el joven paramilitar que amenazó al presidente Petro

Por: Nerio Luis Mejia |

enero 25, 2026

Nain Andrés Pérez Toncel, alias “El Bendito Menor”, es señalado como influencer criminal y cabecilla de la estructura paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Utiliza plataformas digitales para exhibir su poder delincuencial en los departamentos de Magdalena y La Guajira. Actualmente, se escondería en refugios improvisados, mientras la Fuerza Pública lo persigue y ofrece una recompensa de 500 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a su captura o neutralización, tras una serie de hechos violentos que han conmocionado al país.

A pesar de su apodo, El Bendito Menor no es un menor de edad, ni mucho menos “bendito”: es un hombre adulto cuyo poder criminal aterroriza a habitantes de La Guajira y el Magdalena. Hasta hace pocos días se paseaba con arrogancia por distintos lugares, disfrutando de fiestas y música de acordeón, presuntamente financiadas con rentas ilícitas provenientes del narcotráfico y la extorsión. Aprovechó incluso su condición de negociador en el marco de la llamada “paz total”, impulsada por el gobierno Petro bajo la resolución 091 del 1 de abril de 2025. Sin embargo, hoy huiría junto a su compañera sentimental, Angélica Tarazona, alias “La Bebesita”, por los rincones agrestes de la Sierra Nevada de Santa Marta, tras un operativo militar iniciado el 14 de enero de 2026 en jurisdicciones del río Jerez, zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira.

Alias Nain exhibía su poder criminal en redes sociales, donde aparecía patrullando calles fuertemente armado, suplantando a las fuerzas del orden e imponiendo la doctrina del miedo. Bajo su mando se habrían cometido crímenes atroces: cuerpos desmembrados en costales, amenazas de “limpieza social” y una guerra declarada contra sus rivales del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo. Esta confrontación deja una estela de violencia en Cesar, La Guajira y Magdalena. La situación se agravó con la masacre ocurrida la noche del 9 de enero de 2026 en el barrio Altos Parrantal, municipio fronterizo de Maicao, donde cinco jóvenes fueron asesinados y dos más resultaron heridos.

Las autoridades señalaron como responsables a las ACSN, bajo el mando de Pérez Toncel. Minutos antes de la masacre circuló un video en redes sociales en el que hombres armados, dentro de un vehículo similar al usado en el ataque, anunciaban una “limpieza social”. De inmediato, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, activó una orden de búsqueda y ofreció la recompensa de 500 millones de pesos. Días después, El Bendito Menor difundió un video negando su participación en la masacre, pero sus palabras no convencieron al gobierno. Horas más tarde, el propio Pérez Toncel habría amenazado de muerte al presidente Gustavo Petro, lo que desencadenó el actual operativo militar en la Sierra Nevada.

Tal vez la juventud y el poder de muerte que lo rodea lo llevaron a tomar la peor decisión: amenazar a un presidente de la República. Creyó que el Estado se sometería a sus intimidaciones, pero quedó demostrado que las instituciones tienen la capacidad de desmantelar estructuras criminales cuando se lo proponen.

Hoy, El Bendito Menor huye desesperado por trochas y ríos de la Sierra Nevada. Algunas versiones aseguran que está gravemente herido; otras, que su compañera sentimental murió durante el operativo. Todo parece indicar que se acerca el final de este criminal que se atrevió a desafiar al propio jefe de Estado colombiano.

