Entre la pobreza, salones destruidos y profesores poco preparados, así vuelven al colegio los niños de Buenaventura

enero 25, 2026

El inicio de un nuevo año escolar en Buenaventura no es solo un ritual administrativo ni una fecha marcada en el calendario institucional; es, ante todo, un acontecimiento social cargado de tensiones, expectativas y desafíos históricos que siguen interpelando al sistema educativo. Cada regreso a clases renueva una pregunta de fondo: ¿estamos realmente preparando a nuestros niños y jóvenes para el mundo que ya están habitando?

Nuestra ciudad enfrenta retos estructurales que no pueden seguir siendo normalizados. La precariedad de la infraestructura educativa, la inestabilidad en la prestación del servicio, las brechas de acceso a recursos tecnológicos y las condiciones socioeconómicas de muchas familias continúan afectando los procesos de enseñanza y aprendizaje. A ello se suman problemáticas como la deserción escolar, los malos resultados académicos, la falta de acompañamiento psicosocial y las limitadas oportunidades de formación continua para los docentes. Estos desafíos no son nuevos, pero se han agudizado en un contexto global marcado por la aceleración tecnológica, la incertidumbre económica y los cambios culturales profundos.

Sin embargo, junto a los retos emergen también expectativas legítimas. La comunidad educativa de Buenaventura espera una escuela que no solo garantice acceso y permanencia, sino que ofrezca sentido, pertinencia y proyección. Padres, estudiantes y docentes aspiran a una educación que dialogue con la realidad del territorio, que reconozca las identidades culturales del Pacífico y que forme ciudadanos críticos, capaces de participar activamente en una sociedad global sin renunciar a sus raíces e identidad étnica. En este punto, la educación no puede limitarse a la transmisión de contenidos estandarizados; debe convertirse en un espacio de construcción de sentido y de dignidad.

El mundo globalizado impone nuevas exigencias que la escuela no puede ignorar. El desarrollo de competencias digitales, el pensamiento crítico, la capacidad de aprender a lo largo de la vida y el trabajo colaborativo son hoy condiciones básicas para la inserción social y laboral. No obstante, asumir estos desafíos no implica copiar modelos externos de manera acrítica. Por el contrario, Buenaventura necesita nuevas formas de enseñanza que articulen lo global con lo local, lo tecnológico con lo humano, el conocimiento académico con los saberes ancestrales y comunitarios, en una clara insumisión epistémica, como plantea Jorge García.

En este nuevo año escolar, tal como lo he expresado en varias conferencias a docentes y directivos del distrito, la innovación pedagógica no debería entenderse únicamente como el uso de plataformas digitales o metodologías de moda. Innovar también es repensar la relación pedagógica, fortalecer la escuela como espacio de cuidado y escucha, y promover prácticas educativas que respondan a las realidades concretas de los estudiantes. Las pedagogías emergentes, la educación intercultural y los enfoques contextualizados ofrecen caminos posibles para transformar la experiencia escolar en un proceso más significativo y emancipador.

En fin, todos debemos saber que el futuro de la educación en Buenaventura dependerá, en gran medida, de la capacidad colectiva para asumir estos retos con responsabilidad y visión de largo plazo. El nuevo año escolar debe ser una oportunidad para pasar del diagnóstico reiterado a la acción concertada, para entender que educar no es solo preparar para el mañana, sino transformar el presente.

