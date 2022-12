Después de que Cristiano Ronaldo arremetiera contra el Manchester United y rompiera toda relación con el conjunto británico, el mercado de fichajes no se hizo esperar y desde tierras europeas confirmaron que 'el Bicho' tiene un acuerdo firmado con un equipo de Arabia Saudita. El Al-Nassr habría logrado convencer al jugador para llegar al país de medio oriente y establecerse allí hasta el 2025.

Según lo aseguró el diario Marca, Cristiano Ronaldo ya habría acordado el tema del contrato con las directivas del equipo árabe; y en temas de salarios, bonificaciones y ganancias por publicidad, el futbolista obtendría ingresos que alcanzarían los 200 millones de euros por temporada, un poco más de 16 millones de euros mensuales, lo que lo convertiría en el jugador mejor pago del mundo.

Al Nassr official proposal to Cristiano Ronaldo is on the table, as called last week. €200m per year until 2025, but including sponsor deals. Documents are being checked. 🚨🇵🇹🇸🇦 #Ronaldo

There’s still nothing signed, agreed or approved by Cristiano. Focus is on the World Cup. pic.twitter.com/FUTxOnoDI7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 5, 2022