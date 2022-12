.Publicidad.

Atlético Nacional confirmó uno de los fichajes estrella para la temporada 2023; y aunque es un jugador experimentado, que ha pasado por las mejores ligas del mundo, ya pasa los 36 años y su nivel no es el mismo que cuando era joven. Se trata del defensa central Cristian Zapata, que como muchos otros jugadores, llegó al verde ya casi cerca del retiro.

En época de Mundial, un mundialista llega a casa 🏆🌍 🔜 🟢⚪️2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

Y es que se ha hecho costumbre por parte de las directivas del cuadro paisa contratar a jugadores que ya son veteranos para el mundo futbolístico. Nombres como los de Alex Mejía, Giovanni Hernández, Dorlan Pabón o Jefferson Duque, son los que el equipo ha presentado con bombos y platillos en los últimos años; pero al final, o terminan siendo resistidos por la afición, o no cumplen las expectativas con las que llegan y terminan siendo despreciados por la directivas.

Por ejemplo, a Duque la afición ya no lo quiere y piden un delantero mas joven; a Gio lo echaron como a un perro cuando prometieron que lo iban a cuidar; y a Mejía hasta lo iban a retirar sin su consentimiento. Los jugadores llegan como ídolos; pero terminan siendo tratados como jugadores del montón.

En el caso de Cristian Zapata, el jugador llega desde Argentina después de su paso por San Lorenzo de Almagro. El futbolista tiene experiencia de selección, estuvo en el mundial de Brasil y tiene pergaminos de sobra; pero con 36 años podría ocurrir lo mismo que sus anteriores colegas: no rinde y lo echan.

Así fue el día de Cristian Zapata en la presentación de los exámenes médicos con el cuerpo médico de Atlético Nacional. #VamosNacional

Atlético Nacional debería contratar un ojeador para encontrar jóvenes promesas. No es malo que el club quiera esa cuota de experiencia en la plantilla; pero se está haciendo costumbre ver un equipo lleno de jugadores curtidos, que no corren ni una sola pelota porque el físico no les da.