Luis Díaz estuvo bastante discreto durante su proceso de recuperación en Colombia, después de la lesión que lo alejó de lanchas hace algunos meses. Desde que se le vio en una fiesta en Barranquilla, el guajiro no volvió a sonar, ni siquiera en época mundialista; pero hace algunos días, se hizo viral un video en el que el futbolista sale grabando un sencillo con un reconocido reguetonero.

Para nadie es un secreto que el futbolista es un apasionado por la música; e incluso en su mas reciente entrevista para la revista SoHo, el guajiro confirmó que en su casa está armando un estudio de grabación para, en algún momento, lanzarse al estrellato como interprete.

"Quiero aprender. Canto por joder, en la casa, donde he tratado de armar un estudio. La música me apasiona, especialmente el reguetón. No soy de los Díaz que tocan vallenato. Tengo un computador, compré la mesita, los parlantes, la cosa para grabar, ¿ves? Un cantante top me creo yo, je, je. He estado tratando de aprender cómo usar todo eso de manera correcta, porque no es fácil, por eso cada artista tiene su productor" fueron sus palabras a la famosa periodista Mónica Jaramillo.

Ahora bien, parece que Luis Díaz ya logró dar sus primeros pinitos como cantante al compartir un momento con el reguetonero Dekko, y grabar un pedazo de lo que se supone será un nuevo sencillo del artista. En la historia compartida a través de sus redes sociales, el productor no ocultó su orgullo por Luis Diaz, y hasta aseguró que canta más que muchos.

@LuisFDiaz19 🇨🇴 se lanza como cantante y no lo hace nada mal pic.twitter.com/ERiIAVXLDN — Sergio A. Calderón C. (@SergioCalC) December 3, 2022

Sin embargo, la realidad es que a Luchito aun le falta pelo pa' moño; y si quiere seguir los pasos de sus colegas Juanfer Quintero o Jackson Martínez, tendrá que seguir invirtiendo en su estudio y en su voz, quien quita que cuando se retire del fútbol pueda dedicarse a ser una estrella del género urbano.